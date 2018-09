Alcorcón: un edil del PSOE carga contra el alcalde cuando le cierran la barra en las fiestas locales

Todas las noches, de madrugada, cuando llega la hora establecida para todos de cerrar las casetas de fiestas, un concejal del PSOE aprovecha para culpar del cierre de la barra y del fin de la fiesta al alcalde de Alcorcón, David Pérez.

El concejal en cuestión es el socialista Miguel González, conocido como Miguelón. Y cada noche coge el micrófono e incita a la gente a la hora del cierre contra el alcalde y el PP. Acto seguido les pide el voto.

Según la versión del concejal socialista, es el alcalde del PP quien les fastidia la fiesta. Y no las ordenanzas municipales. Es David Pérez quien les corta la juerga. Y no la necesidad de conciliar los horarios con otra gente. Y es el PP el que les impide seguir bebiendo. Y no unas mínimas normas de respeto y convivencia. Y todo ello lo hace siendo cargo público.

Todo ha ocurrido en las fiestas patronales de Alcorcón. Donde el cierre diario de las casetas de fiestas es a las dos de la mañana y los fines de semana a las cuatro.

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, por su parte, ha puesto mucho cuidado en que las casetas respeten la normativa. Entre otros motivos, por cuestiones de seguridad. El regidor ha señalado, en esta línea, que “el ferial de Alcorcón congrega diariamente a más de 10.000 personas y la seguridad de todas ellas necesita de un dispositivo complejo y perfectamente coordinado. En el mismo participan Policía Municipal, Nacional, Guardia Civil, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, unidos y poniendo en común su experiencia para garantizar la seguridad de los vecinos”. Y todo ello requiere de horarios marcados. Más allá de las ganas de seguir con la juerga que tenga nadie.

Las fiestas de Alcorcón finalizaron este domingo 9 de septiembre, solapándose con las de Parla, que comenzaron el pasado viernes. La caseta del PSOE en las Fiestas Patronales de Parla -en el recinto ferial de la avenida de las Galaxias de Parla Este- no es un centro sin reconocimiento por parte del partido. Al revés, este mismo domingo, a las 14:00 horas, se han desplazado allí el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco. La caseta cuenta con mucha presencia y presupuesto. De hecho, este domingo ha actuado también el rapero Cuore.