Villacís insta a Sánchez a “acercarse más” al PSOE que apoyó el constitucionalismo

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha instado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “abrir los ojos” y ver la “realidad” de Cataluña y a “acercarse más” a la postura del PSOE que “apoyó el constitucionalismo”.

La portavoz madrileña y miembro del Comité Ejecutivo Permanente de Ciudadanos ha dicho este domingo en un encuentro con medios en el Rastro de Madrid que el presidente del Gobierno ve en Cataluña “normalidad donde hay ruptura” y le ha instado a “abrir los ojos a la realidad lo antes posible”.

“La única manera de combatir una realidad es verla. Y si el señor Sánchez ve normalidad, es que no está viendo la realidad”, ha manifestado Villacís y ha añadido que la actuación del Ejecutivo en Cataluña “cumple todos los supuestos” para que su partido haga un requerimiento en base al artículo 155.

Preguntada sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que en una entrevista en El Punt Avui TV ha manifestado que el Estado tiene “tics franquistas”, Villacís ha asegurado que “no le sorprende nada”.

“Las nuevas declaraciones no nos sorprenden en absoluto porque en el fondo es una continuación de lo que ya venían diciendo. A nosotros no nos sorprende y estamos en el mismos sitio donde estábamos entonces; el problema es que el Gobierno actual no está en el mismo sitio”, ha dicho.

Villacís ha criticado a Sánchez por “hacer la vista gorda”, teniendo como “única respuesta al independentismo matizarlo”, y por “hacerse apoyar” por “estas personas que quieren romper nuestra convivencia, que quieren romper Cataluña y que quieren romper España”.

“Esperemos que el señor Sánchez se acerque más a lo que era el Partido Socialista que apoyó el constitucionalismo en lugar de ponerse del lado, como está haciendo, de los independentistas”, ha instado la portavoz madrileña de la agrupación naranja.