Fernández Mañueco a Sánchez: “Si no sabes o no puedes gobernar, vete a tu casa ya”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya postura sobre la financiación autonómica ha tildado de “un cachondeo” y le ha instado a que se marche a su casa “ya”.

“Sánchez, si no sabes, no quieres o no puede gobernar, vete a tu casa ya”, le ha espetado en su intervención en un acto en Ávila junto al presidente nacional del PP, Pablo Casado.

Fernández Mañueco ha querido mencionar que, en febrero, en la oposición, Sánchez exigía al Gobierno del PP un nuevo modelo territorial y después, cuando no había pasado un mes en La Moncloa “se traga sus palabras con toda su cara y dice en el Congreso que no hay tiempo en esta legislatura”.

Asimismo, el presidente de los ‘populares’ castellanoleoneses ha abogado por un modelo territorial elaborado “desde el diálogo y el consenso entre todos los gobiernos y fuerzas, sin privilegios sin tratos de favor para nadie” y en línea con lo que ha hecho el Gobierno del PP para Castilla y León para ofrecer “mejores servicios para las familias y las personas”.

“El actual modelo es muy malo porque no piensa en las personas y sí en los territorios, ya que se hizo para que el Gobierno de Zapatero y el PSOE pagarán los intereses políticos”, ha sentenciado el político.