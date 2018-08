El Gobierno advierte a Torra sobre un nuevo 155: “Ya sabe dónde le llevará el desacato”

El Gobierno “advierte y avisa” a Quim Torra de que “tiene que ser un presidente de todos los catalanes y no ser un presidente-parte” porque es es el máximo interés que ha de defender “cualquier presidente de un gobierno”. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa se ha pronunciado de esta contundente forma sobre el desafío separatista del presidente de la Generalitat de Cataauña en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros de este viernes.

La portavoz ha avanzado que “El Gobierno no quiere ni tiene ninguna intención de recorrer una escalada dialéctica” y ha conminado a Torra ” a que rebaje la tensión”. Celáa ha mandado otro mensaje ante las amenazas de Torra al Estado:”No puede establecer a modo de ultimátum cuestiones que para nada significan un camino hacia la normalidad y salida de un conflicto”.

Con respecto a la recuperación del artículo 155 que deslizaba este jueves Pedro Sánchez desde Colombia si persisten las amenazas del presidente catalán, la portavoz asegura que el Gobierno “No ha sido objeto de debate ni de consideración”, si bien, ha añadido Celaá ha añadido “El presidente del Gobierno ya le ha dicho al presidente Torra que sabe perfectamente dónde llevarían el camino de la quiebra de la legalidad, del desacato y de la unilateralidad“.

Celáa se ha referido también al conflicto generado por la presencia de lazos golpistas: “La libertad de expresión de los particulares termina donde empieza la de los otros y hay que guardar la mayor neutralidad posible en los espacios públicos, para no ofender a nadie”.

En este sentido, también ha asegurado que “a nadie le interesa tener problemas en las calles, por eso el gobierno llama a la contención y a la prudencia” de unos y otros, además de anunciar que será uno de los principales temas en el orden del día de la reunión de la Junta de Seguridad que el ministro del interior mantendrá con el conseller de Interior catalá, Miquel Buch el próximo jueves.

Asimismo, la portavoz del Gobierno se ha mostrado firme ante las demandas de los separatistas, a los que ha advertido que no habrá el referéndum de autodeterminación que exigen: “Un referéndum que no es constitucional y que no está recogido en la Constitución de ningún país del mundo”, ha subrayado.

Celaá sí ha admitido posibilidades de acuerdo sobre otros temas: “Otra cosa es trabajar por acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña y eso es lo que podría votarse”, ha dicho, pero “no un referéndum de autodeterminación”