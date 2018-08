El Equipo Pegaso ha detectado ya y propuesto para sanción a decenas de drones volando sin autorización en la Comunidad de Madrid. La popularidad y proliferación de los drones ha venido ocasionando diversos incidentes que han afectado a la operativa aérea tradicional.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil, creado en 2015 para vigilar las aeronaves pilotadas por control remoto, ha detectado ya y propuesto para sanción a decenas de drones volando sin autorización en la Comunidad de Madrid, además de varias pistas clandestinas de aeronaves, ha detallado este jueves el sargento jefe de este equipo, Jorge Pacha.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en el aeropuerto Madrid-Barajas, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, acompañado de mandos de la Benemérita, han presentado en rueda de presa el Equipo Pegaso, que a día de hoy constituye “un aporte esencial de presencia especializada y de asesoramiento técnico en el ámbito de la Guardia Civil”.

La popularidad y proliferación de los drones ha venido ocasionando diversos incidentes que han afectado a la operativa aérea tradicional, generando un riesgo potencial y causando una sensación de inseguridad en los diferentes usuarios del espacio aéreo. Ello viene originado principalmente, según ha recordado el delegado, por la falta de concienciación y conocimiento sobre la reglas de circulación aérea vigentes por sus dueños, ya sean de tipo profesional o recreativo.

De hecho, desde su puesta en marcha, se han apreciado diversidad de incumplimientos, en su mayoría por la falta de documentación, ausencia de placas identificativas de los sistemas, pilotaje a distancias inferiores a las permitida en los aeródromos sin acuerdos de coordinación o volar en situación de emergencia sin la autorización preceptiva.

Por ejemplo, este equipo ha participado este verano en el control y vigilancia del festival de música Summer Story de Arganda. Gracias al trabajo previo de concienciación no se detectaron drones sobrevolando el evento, pero sí otras paramotores.

Además, el Pegaso ha vigilado este año otros festivales como el FIB, el Arenal Sound o el Dreambeach y otros eventos como la Vuelta Ciclista a España. Precisamente, en esta prueba detectaron e inhibieron un dron en la etapa del Caminito del Rey (Málaga) , ya que podía poner en riesgo a los helicópteros que siguen la Vuelta.

El auge de este tipo de aeronaves propició que el pasado mes de diciembre entrara en vigor el Real Decreto 1036/2017, estableciéndose una seria de obligaciones y responsabilidades en lo que se refiere a los pilotos y usuarios de este tipo de herramientas. Las sanciones se diferencian si el dueño del dron infractor es particular o depende de una empresa especializada, cuyas sanciones podrían superar los 4.500 euros.

El equipo Pegaso también controla otro tipo de aeronaves como paramotores y ultraligeros, que también necesitan requisitos concretos para volar. Por ejemplo, debido a la saturación del espacio aéreo de la Comunidad de Madrid, solo se pude volar uno de estas aeronaves o drones sin comunicación previa en una pequeña parte de la zona este y norte de la región, ha señalado el sargento jefe. En el resto haya que pedir autorización.

Esta unidad de la Guardia Civil también investiga aeródromos de uso restrictivo donde aterrizan y despegan avionetas pequeñas. Hay seis instalaciones autorizadas y han detectado otras 8 no autorizadas. “Tres años después es muy difícil observar una aeronave que use estas instalaciones no controladas”, ha remarcado.

Pero la función principal del equipo Pegaso es la prevención. Así, a través de distintos foros los agentes se dedican a concienciar a los ciudadanos de que el uso de drones requiere unos mínimos de conocimientos y los riesgos existen porque pueden colisionar con otras que lleven pasajeros. Además, está prohibido su uso en un radio determinado cercano a los aeropuertos.

“Los profesionales conocen muy bien la normativa específica de uso de drones, pero no saben nada del uso de drones en emergencias, como que en incendios no se pueden usar. Hay otra normativa en medio ambiente que afectan bastante. Otro tipo de eventos son las grandes concentraciones humanes, en los que se publican áreas restrictivas temporales para evitar que la gente vuele un dron día a unas horas concretas”, ha relatado Pacha.

Pero cuando toda la prevención falla, la unidad se dedica también a apoyar la investigación en materia administrativa de los accidente e incidentes con este tipo de aeronaves. Desde el punto de vista técnico lo investiga la CIAIAC y la parte judicial la lleva la ETPJ. El trabajo en este aspecto está siendo muy relevante y así lo indican las cifras, ya que este año hay una siniestralidad cero en ultraligeros. Además, sus usuarios están anotando los vuelos en sus cuadernos de viaje, cosa que antes no hacían.

Además, se han reducido en un 90 por ciento los visionados de drones en el entorno de Barajas, un buen dato teniendo en cuenta el aumento de su uso por parte del sector civil. Este año solo se ha detectado un posible dron en este aeropuerto. “Mucha gente piensa mucha gente que no se puede volar en el espacio aéreo controlado de Barajas sin comunicación ni autorización previa, pero no saben que tiene un radio aproximado de 25 kilómetros”, ha concluido el sargento jefe.