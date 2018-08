El etarra Otegi acusa de “franquista” al Ejército español

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que hay que exhumar los restos del dictador Francisco Franco, demoler el Valle los Caídos y, después, “sacar a los franquistas de las instituciones, de la Judicatura, del Ejército y de la vida política del país”.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha considerado que “éste es un país en el que centenares de oficiales de la reserva del Ejército español han suscrito un manifiesto en defensa de Francisco Franco”. “Y estos señores que ahora están en la reserva, antes estaban en activo. Por lo tanto, cuando se dice que el Ejército español se democratizó, es mentira, siguen siendo franquistas en una gran mayoría”, ha apuntado.

Además, ha dicho que “ahora no hay nada más que ver lo que está ocurriendo con la exhumación del cadáver de Francisco Franco, los debates en la televisión, las tomas de posición, un PP y Ciudadanos a los que no les hace ninguna gracia que se saque a un dictador fascista de ese mausoleo”.

“¿Alguien me quiere explicar dónde está el mausoleo de Hitler o de Mussolini?. No existen, es que es un delito hacer apología de Hitler o de Mussolini, aquí no. Y esto es el resumen de la transición, esto es lo que fue la transición, es decir, un pacto que hizo inmunes a los que habían sostenido una dictadura durante 40 años”, ha indicado.

Por ello, ha explicado que les parece “bien que se saque al dictador del Valle de los Caídos”, y ha asegurado que “suscribe las palabras de Aitor Esteban (portavoz del PNV en el Congreso) cuando plantea que debería ser demolido ese monumento”.

“Y también estamos convencidos de que el primer paso debería ser la exhumación y el segundo sacar a los franquistas de las instituciones, de la Judicatura, del Ejército y de la vida política del país. Éste es el gran reto, el reto que no ha sido capaz de superar la transición porque se hizo a modo y manera de que permitiera la máxima impunidad a quienes hicieron una guerra, un golpe de estado, provocaron millones de muertos y una represión encarnizada contra la oposición. Por eso, entre otras cosas también, nosotros queremos irnos de ese Estado”, ha indicado.