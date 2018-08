Echenique califica de “excremento” la opinión de la periodista de OKDIARIO María Jamardo

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, no es capaz de aceptar las críticas a su labor política. Este mismo jueves se ha despachado a gusto con la periodista de OKDIARIO María Jamardo, cuya opinión ha calificado de “excremento”. Todo a causa de un vídeo en el que la reportera y comentarista política de este periódico interpretaba el pacto alcanzado con nocturnidad y en pleno agosto entre el partido morado y el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar las potestades legislativas del Senado en la política presupuestaria.

Jamardo describía la decisión de este Ejecutivo débil de 84 diputados —necesitado de hacer concesiones en cada una de sus iniciativas a los populistas e independentistas que fueron sus socios en la moción de censura— como una “sodomización” por parte de Podemos al PSOE. Y es que según la periodista, el partido de Pablo Iglesias lograba extraer del Gobierno un debilitamiento de las instituciones a cambio de concederle sus votos para sacar adelante la senda de déficit y el techo de gasto de 2019, el primer paso antes de los Presupuestos Generales del Estado.

Queda claro que para Podemos no es aceptable que haya partidos políticos contrarios a su ideología. Y si es conveniente, se deben eliminar las atribuciones de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, para soslayar esa incomodidad.

Del mismo modo, para Echenique no es aceptable que haya medios de comunicación con una línea editorial contraria a su manera totalitaria de concebir el juego democrático. Y si es necesario, se debe insultar al reportero —“excremento”—, al periódico —“fosa séptica”— y marcar a su director, Eduardo Inda, instando a las cadenas de radio y televisión a que no lo “inviten a las tertulias”.

No es la primera vez que el número 2 de Pablo Iglesias arremete contra este diario y su director. Por ejemplo, el pasado mes de mayo, Echenique calificó a Inda de “mafioso” y de “sicario” por haber informado sobre la compra del chalé de lujo de Pablo Iglesias e Irene Montero. De paso, volvía a utilizar los epítetos de “tabloide de extrema derecha” para OKDIARIO.

Por supuesto, no perdía la ocasión para exigir un cordón sanitario mediático contra el máximo responsable editorial de esta cabecera: “Pido que no se dé espacio comunicativo a mafiosos como Eduardo Inda y sicarios como Eduardo Inda”. Y al mismo tiempo, definía lo que es una “democracia sana”, por supuesto desde su atalaya populista: aquélla en la no haya quien le lleve la contraria a él de una “manera tan repugnante”.