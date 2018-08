Lastra pide a Rivera que recapacite y apoye el ‘decretazo’ para exhumar a Franco

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado hoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de haber perdido “hace mucho” el centro y “ahora está perdiendo el norte”, tras la decisión de Ciudadanos de no apoyar la convalidación en la Cámara Baja del decreto ley para exhumar los restos de Franco por lo que le ha pedido que “recapacite”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería, donde ha preguntado a Rivera el porqué de esta decisión si el 11 de mayo del año pasado aprobó una proposición no de ley donde “precisamente se decía que había que sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿por qué cambian ahora de posición?”

“La respuesta es que nunca defraudan, que siempre que tienen la oportunidad real de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorados a la derecha (…) en esa lucha además que tienen fratricida con el PP sobre quién es más de derechas”, ha respondido a su propia pregunta.

Por ello, asegura que espera que Ciudadanos “recapacite” y vuelva a la postura de hace un año porque “este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática” en una “democracia plena” que tiene “que cerrar las heridas”.

Ha señalado además que la exhumación es un requerimiento de “varios organismos internacionales como la propia Naciones Unidas” y que no es normal cuando se cumplen 40 años de Constitución y 43 de la muerte de Franco que “este país tenga un mausoleo dedicado a un dictador”.

“Por eso, el empeño del Grupo Socialista, del Gobierno socialista de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Lo vamos a hacer. Se va a aprobar ese real decreto el viernes y vamos a sacar a Franco del Valle de los Caídos”, ha sostenido.

En este sentido, ha mostrado su convencimiento de que habrá suficiente apoyo en el Congreso porque “no tendría sentido que no saliera. Estarían los grupos parlamentarios enmendándose a sí mismos de una posición que expresaron hace un año”.

También se ha referido a las exigencias de ERC de declarar la nulidad de los juicios franquistas, apuntando que esa era una “posición que como partido y como Grupo Socialista ya había sido incluida en la ley de memoria histórica que “el PP en el Gobierno vetó y que no pudimos tramitar por ese veto”.

“No solamente la nulidad de los tribunales franquistas, sino de los fallos, de las sentencias. En eso hay plena sintonía y por lo tanto espero tener una mayoría absoluta en el Congreso para sacar al dictador del mausoleo, para que deje de ser el mausoleo de un dictador”, ha apostillado.

“Lo que no se entiende es que se siga teniendo un mausoleo a un dictador mientras seguimos teniendo a 115.000 personas en fosas, en cunetas, que nadie sabe dónde están. Eso es lo que no se entiende, lo que no se explica”, ha añadido.

Lazos amarillos

Adriana Lastra también ha asegurado hoy que “ni es un delito poner un lazo, ni es un delito quitarlo“, en referencia al acoso a quienes quitan lazos amarillos en Cataluña, por lo que dice que no entendería que “hubiera ningún tipo de persecución política ni a la gente que los pone ni a la gente que los quita”.

Así ha respondido al ser interpelada en Almería sobre las supuestas identificaciones realizadas por los Mossos a personas en Tarragona por arrancar los símbolos en favor de los políticos catalanes presos, asegurando que comparte la “reflexión” de la fiscal general del Estado, María José Segarra, que no ve delito en dicha retirada de lazos.

“Al final todo es una democracia, hay libertad de expresión. Puede gustarnos más o menos lo que se hace pero desde luego lo que no se puede es perseguir policialmente a gente que se expresa con libertad”, ha añadido.

Por otro lado se ha referido al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra esta tarde y en el que se abordará la senda de déficit, que “lamentablemente no salió en el último pleno del Congreso de los Diputados”.

“Se volverá a poner sobre la mesa la senda de estabilidad y lo que esperamos es que nuevamente las comunidades autónomas, como ya lo hicieron hace un año y medio lo apoyen (…) y que luego se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados”, ha dicho.

Así, espera que los grupos que no apoyaron esa senda de estabilidad, rectifiquen porque “son 6.000 millones de euros más para la sanidad, para la educación, para la Seguridad Social, para las pensiones de nuestros mayores y para los servicios sociales”.

“Estamos hablando de eso, de que tengamos 6.000 millones de euros más porque hemos conseguido que Europa flexibilice también el objetivo de déficit que tenía para España”, ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que continúan las negociaciones con Podemos con una reunión esta misma tarde con la dirección de la formación morada, en la que el PSOE pretende conseguir “que apoyen esta senda de estabilidad porque no se entendería que no se hiciera”.

Ha indicado que se trata de las “cinco décimas” que representan estos 6.000 millones de euros, dos son para la Seguridad Social, otras dos para las comunidades autónomas y la restante para el Estado.

“Por tanto, no entendería, ni yo, ni los militantes de Podemos, ni las bases de Podemos ni los ayuntamientos de Podemos que Podemos se abstuviera o votase en contra de la senda de estabilidad”, ha manifestado.

De esta forma, pide a los dirigentes de Podemos que “reflexionen su posición” y vayan a lo “práctico, a aprobar una buena senda de déficit, como es ésta, para luego poder aprobar unos buenos presupuestos, que es lo que queremos todos”.