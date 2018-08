Colectivos militares de izquierda piden actuar contra los firmantes del manifiesto por el “militar Franco”

Colectivos de militares ligados a la izquierda piden actuar contra los firmantes del manifiesto que pide respeto por el “militar Franco”. Se han empezado a movilizar al ver la fuerte acogida del documento que critica la decisión oficial de poner de nuevo en el foco a la Guerra Civil y la califica de maniobra de la izquierda para “reescribir la historia”.

De este modo, el manifiesto que pide “respeto por la figura militar de Franco” acumula ya casi 700 firmantes de los que 65 son generales y almirantes. Ahora, una misiva —a la que ha tenido acceso OKDIARIO— pretende contrarrestar ese documento con una recogida de firmas que se “enviará a un medio de comunicación” y que, además, rechaza la capacidad de los actuales firmantes del manifiesto pro Franco asegurando que los militares incluso en la reserva “no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al Gobierno en ejercicio”.

Uno de los principales impulsores de esta iniciativa es un capitán de navío retirado llamado Arturo Maira Rodríguez, tal y como refleja el mensaje al que ha tenido acceso OKDIARIO y que se ha empezado a enviar con el deseo de que se haga extensivo a otros militares en la reserva.

En el mensaje se señala que “se promueve” una respuesta “que tendrá las siguientes características: Mostrar el rechazo total, sin ambigüedad alguna, a la Declaración indicada en el asunto [la de los firmantes que piden respeto por la figura militar de Franco]”.

“Los militares que se adhieran a esta respuesta sostienen que el general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años”, señala el mensaje.

Además el texto asegura que los militares “no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al gobierno en ejercicio. No somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español”.

Y se pide, por último, “a todos los firmantes que remitan todo el documento resultante a los compañeros susceptibles de colaborar en esta tarea para que la continúen de la misma forma. La respuesta se debe remitir siempre a todos. ¡Ánimo compañeros, no dejemos que nadie suplante nuestra voz!”. Para concluir señalando que “al final del proceso enviaré a un medio de comunicación los párrafos introductores de este correo con los comentarios de todos los firmantes, y sus nombres, apellidos, ejército y grado militar”.

La reacción de estos colectivos surge después de que cerca de 700 militares retirados hayan firmado el manifiesto que pide respeto por “el militar Franco”. Entre los firmantes se encuentran, por ejemplo, el ex nº 1 del Estado Mayor, del Aire y del Cuarto Militar del Rey. Sus nombres son más que conocidos en el Ejército: el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre; el ex jefe del Ejército del Aire Eduardo González-Gallarza; y el ex jefe del Cuarto Militar del Rey Antonio González-Aller. Los tres se convierten, así, en los últimos firmantes de un manifiesto que defiende la figura militar del dictador Franco y que no sólo roza el número total de adscritos de 700 militares en la reserva, sino que de ellos, 65 son generales también en la reserva —un volumen que equivale a un tercio del generalato total en activo en el Ejército Español—.

El manifiesto asegura que los ataques al dictador Franco forman parte de una campaña intencionada que esconde el “empeño visceral de revancha de la izquierda”. Y defiende la figura militar de Franco, así como el derecho de los militares a rendir “el homenaje” a “los héroes” y a “todos los que entregaron su vida por España”.