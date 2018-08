Últimas noticias de España hoy, lunes, 20 de agosto de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del lunes, 20 de agosto de 2018.

La experiencia de Begoña Gómez: la empresa Task Force cuadruplicó sus pérdidas con ella de consejera

La experiencia de la mujer de Pedro Sánchez ha sido alegada como decisiva en procesos de contratación posteriores como el llevado a cabo por la Universidad Complutense. Y lo cierto es que esa experiencia es descriptible: Begoña Gómez entró como consejera de la consultora empresarial Task Force cuando la firma tenía beneficios y acabó esa etapa como consejera con un desplome de la compañía y un incremento imparable de las pérdidas.

Sánchez sólo negocia la financiación con Torra: las otras regiones deben enviar sus planes por mail

Pedro Sánchez sólo negocia la financiación autonómica con el golpista Quim Torra: al resto de representantes regionales les ha pedido que envíen por “mail” sus peticiones, propuestas y planes. Es decir, que las conversaciones para definir el futuro modelo de financiación de las comunidades autónomas sólo cuenta con un interlocutor.

Dos ex nº 1 del Ejército y el ex jefe del Cuarto Militar del Rey firman a favor del “militar Franco”

Los ex nº 1 del Estado Mayor, del Aire y del Cuarto Militar del Rey firman a favor del “militar Franco”. Sus nombres son más que conocidos en el Ejército: el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre; el ex jefe del Ejército del Aire Eduardo González-Gallarza; y el ex jefe del Cuarto Militar del Rey Antonio González-Aller. Todos ellos se han sumado al manifiesto que pide respeto por el “militar Franco”.

Sánchez financiará la búsqueda de ADN para identificar a víctimas del franquismo

El Gobierno financiará a las asociaciones de víctimas del franquismo para que entreguen muestras al banco nacional de ADN, lo que aumentará notablemente las búsquedas de restos mortales.

El Gobierno y Podemos preparan un sablazo fiscal para los planes de pensiones privados

Gobierno y Podemos preparan un nuevo ‘sablazo’ fiscal para los españoles. Acabar con las bonificaciones tributarias de todos aquellos que ahorren para completar sus pensiones de jubilación.

Un miembro de la célula de Ripoll confesó que era “yihadista” a un amigo dos meses antes del 17-A

La presencia del imán Abdelbaki Es Satty en Ripoll no disparó las alarmas de las fuerzas de seguridad, pese a que antes había convivido con un terrorista suicida en Jaén y había estado en la cárcel por tráfico de drogas. Y tampoco nadie llamó la atención sobre el modo en el que Es Satty adoctrinó a ocho jóvenes del pueblo, a lo largo de dos años, hasta convertirlos en terroristas.