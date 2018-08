Ex alumnos del IE promueven una acción conjunta para protestar por el fichaje de Begoña Gómez

Exalumnos de diferentes programas del Instituto de Empresa (IE) promueven una acción conjunta-recogida de firmas o comunicado- para mostrar su rechazo por el fichaje de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La contratación de Gómez como directora del ‘Africa Center’, el centro especializado en estudios africanos que se pondrá en marcha en septiembre, ha provocado un gran malestar entre los estudiantes del Instituto, que destacan su falta de cualificación académica y profesional en comparación con el nivel de exigencia del Instituto. Observan además con preocupación cómo la polémica generada por el fichaje puede afectar a la reputación de la Universidad y al prestigio de sus titulaciones.

Ese malestar es aún mayor en el caso de alumnos que fueron descartados de los procesos selectivos del Instituto para cubrir determinadas plazas laborales, pese a disponer de mejor currículum que Gómez.

Como informó OKDIARIO, el IE exige en sus ofertas de empleo más requisitos que a la esposa de Sánchez, incluso para los contratados en prácticas, a los que se pide, al menos, estar en posesión de una licenciatura universitaria. Begoña Gómez cursó sus estudios de Márketing en un centro no oficial, y por tanto, con titulaciones no homologadas y en ningún caso equivalentes a un título universitario. No obstante, en sus diferentes currículum, se presenta como licenciada.

Para optar a director asociado-categoría inmediatamente inferior a la de Gómez-los candidatos tienen que ser titulados universitarios y, además, acreditar un postgrado de nivel superior, como un máster “por una Universidad ‘top'”, como figura en distintas convocatorias de empleo. Los aspirantes tienen que demostrar además que son completamente bilingües en inglés. En ninguno de sus currículum conocidos Gómez informa de su competencia en idiomas.

El IE ha rechazado ofrecer información sobre el contrato de la mujer del líder socialista, justificando que se trata de una actividad privada. El Instituto sólo valoró sus “más de 20 años de experiencia en consultoría y docencia”: “Es una profesional especializada en diseño e implementación de proyectos estratégicos con enfoque en fundraising y sostenibilidad para el tercer sector”, destacó en la nota en la que la pasada semana informó de la creación del ‘Africa Center’ y su designación como directora.

Gómez se define como ‘experta en Tercer Sector’, aunque esa experiencia se limita a la captación de donantes. Un ámbito, desde luego, alejado de la cooperación o los proyectos de desarrollo, el perfil que marca su nuevo cargo.

60.000 antiguos alumnos

El ‘Africa Center’ es el último proyecto estratégico del IE-que desarrolla proyectos en África desde hace diez años-y con el que se busca dar proyección a la innovación del continente y dotar de un marco estratégico a los proyectos en la región.

“La creación de este Centro es un paso más en nuestro compromiso con África, nos permitirá vertebrar todas las acciones en el continente y dotarlas de un marco estratégico. Queremos potenciar la innovación y el talento directivo como claves de futuro del continente y promover el conocimiento de la historia y la cultura africana”, señaló Felicia Appenteng, presidenta del IE Africa Center. La intención, dijo también, es que el centro se convierta “en una pieza del cambio que revelará África al mundo”

El IE University cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 131 países en titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos. La plataforma de más de 60.000 antiguos alumnos de IE University está presente en 165 países.