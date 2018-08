Atentados Barcelona del 17 de agosto: Sigue el homenaje a las víctimas, última hora en directo

Sigue aquí en directo los actos y homenajes a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils Felipe VI aclamado con gritos de “¡Viva el Rey!” en los actos en homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A

El Ministerio de Defensa ha guardado a las 12.00 horas un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de hace un año, un homenaje al que se han unido todos los cuarteles y las misiones de paz desplegadas en el extranjero.Oriol Junqueras en un tuit: "17 de agosto de 2017. Un día que recordaremos siempre. Un día donde nos hicimos más fuertes, un día que debe servir para cohesionarse como sociedad, para conjurar y seguir luchando contra la violencia, del tipo que sea, un día para estimar y recordar a las víctimas y familiares".Pablo Casado: "Nosotros somos respetuosos con la actuación de todas las instituciones para esclarecer los atentados del #17Agosto, y no vamos a tolerar ninguna insinuación a la contra. La unidad de los demócratas conseguirá derrotar al terrorismo"Distintos sindicatos de Policía Nacional consideran que los independentistas "no tienen ningún tipo de pudor ni respeto" al desplegar dos pancartas en contra del rey Felipe VI en Barcelona durante los actos de homenaje a las víctimas del atentado en Cataluña del 17 de agosto de 2017 en los que participa el monarca. El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, además ha exigido a los Mossos d'Esquadra que retiren las pancartas independentistas en contra del Rey que están desplegadas en un edificio de la Plaza Cataluña y en otro al lado de La Rambla barcelonesa.Asociaciones de la Guardia Civil han criticado la pancarta contra el Rey. Varias asociaciones que reúnen a miembros de la Guardia Civil han condenado este viernes las pancartas independentistas que han desplegado contra el Rey Felipe VI. Ven “penoso” que aprovechen el acto del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils para sus reivindicaciones.Constitucionalistas se han enfrentado a los radicales y les han pedido que no politicen a las víctimas. Te lo contamos aquí.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en TV3: "Hoy es un día para las familias. Hay muchos días para hablar de otros temas, las diferencias las podemos discutir el resto del año". Ha rechazado valorar si la pancarta contra el Rey debería haber sido retirada: "No pienso entrar hoy en estos temas, tengo un compromiso con las víctimas, y es que hoy solo hablamos de ellas".Quim Torra, en Twitter: "Al rey le he presentado la mujer del consejero Quim Forn, que está en la cárcel. Se lo he dicho con estas mismas palabras a él y al resto de autoridades, pero no le ha dicho nada. Algunos bajaban los ojos".ERC, en Twitter: "Hoy recordamos a las víctimas de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Somos y seremos un país de paz y libertad".Íñigo Errejón: "Hace un año que Barcelona sufrió el terror y respondió con un contundente: 'No tenemos miedo'. Hoy es el día para que la ciudad recuerde el dolor pero también para la hermandad, la voluntad de cuidarnos que nos hace sociedad. Desde Madrid, un abrazo a los amigos y familiares de las víctimas".La convocatoria de los Comités de Defensa de la República (CDR) contra la presencia del Rey en Barcelona para participar en los actos de recuerdo a las víctimas de los atentados ha resultado un fracaso, con menor participación de la esperada. La concentración se inició a las 10.00 horas en la plaza Portal de la Pau (el extremo de La Rambla próximo al mar), y, media hora después, se desarrolló una “marcha silenciosa” hasta el mosaico de Joan Miró.

Josep Rull, exconseller en prisión preventiva: "Todo mi recuerdo a las víctimas de los atentados de hace un año en Barcelona y Cambrils, y todo mi apoyo y calor a sus familias. Reconocimiento a la profesionalidad de los cuerpos de seguridad, equipos de emergencia y trabajadores sanitarios. Y al consejero y amigo Quim Forn".Felipe VI y la Reina Letizia han sido recibidos entre 'vivas' y gritos de apoyo a su llegada este viernes a la Plaza Cataluña de Barcelona junto con el resto de autoridades que participan en el homenaje a las víctimas de los atentados de 2018 en Cataluña. Los Reyes han entrado a la plaza a las 10.38 tras ser recibidos por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y lo han hecho flanqueados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, además del resto de autoridades, incluidos el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Aunque la mayoría ha guardado silencio, un grupo de asistentes ataviados con banderas españolas ha aplaudido la llegada del monarca y del resto de autoridades, a las que han recibido proclamando 'Viva España', 'Viva el Rey' y 'Viva la Constitución' mientras de un edificio de la plaza seguía colgando una gran pancarta contra la presencia de Felipe VI en Cataluña. Finaliza el acto institucional en la plaza de Cataluña en homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona. El Rey saluda a víctimas y familiares de los atentados de Barcelona y Cambrils, entre 'Vivas' y gritos de apoyo. El homenaje a las víctimas en Plaza Cataluña continúa con la interpretación de cuatro piezas musicales para "fomentar un mundo mejor", ha dicho Nierga.

Nierga ha dado paso a la lectura, en los ocho idiomas que hablaban las víctimas del atentado de Barcelona, del poema de John Donne Las campanas doblan por ti.Unas 30 personas con banderas españolas se han concentrado la mañana de este viernes para pedir la retirada de una pancarta contra el Rey Felipe VI en la plaza de Cataluña, donde activistas soberanistas colocaron un gran letrero de rechazo a la presencia del monarca a la conmemoración de los atentados del 17A en Barcelona.Nierga: "Respetar la lengua es respetar a la persona".Nierga: "Este es un acto de reconocimiento a las fuerzas de seguridad, a su dedicación, a los ciudadanos y ciudadanas que se esforzaron en ayudar y proteger en aquellos momentos de dolor y desconcierto" La periodista Gemma Nierga lee el mensaje en el acto en recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.

El diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, participa en la marcha convocada por los Comités en Defensa de la República (CDR) contra la presencia del Rey en los actos en homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.Felipe VI es recibido con gritos de 'Viva el Rey' y aplausos. Los Reyes y el presidente del Gobierno llegan a Plaza Cataluña para participar en los actos en recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado incluir la bandera española en el mensaje que ha dedicado en catalán a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, a través de Twitter. Te lo contamos aquí. Los Mossos d'Esquadra se han defendido de la polémica por la pancarta contra el Rey, afirmando que el Ayuntamiento de Barcelona es el que debe permitirla u ordenar su retirada. Sin embargo, los mossos tienen orden directa de no permitir acceder al edificio para que nadie retire la pancarta.

Las víctimas y los portavoces de los partidos en el Ayuntamiento de Barcelona y el Govern, además de la delegada del Gobierno Teresa Cunillera, participan en la ofrenda floral en La Rambla. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado convencido de que los actos que se van a desarrollar este viernes en Barcelona en memoria de los atentados yihadistas ocurridos hace un año se van a desarrollar "con la seriedad y la lealtad que exigen y necesitan las víctimas".El responsable de la investigación de los atentados del 17A y jefe de la Unidad de la lucha contra el terrorismo internacional de la Guardia Civil, Francisco José Vázquez, ha afirmado este viernes que faltó coordinación policial porque considera que los modelos "son imperfectos", aunque ha asegurado que "no fue relevante" para el desarrollo de los acontecimientos.Los independentistas han colgado una segunda pancarta contra el Rey, en La Rambla, con la frase "Sus guerras, nuestros muertos".Los Comités de Defensa de la República (CDR), con apoyo de la CUP, han convocado a las 10 horas una concentración bajo el lema "Ni miedo ni Rey". El acto se ha convocado a unos 500 metros de donde se celebra la ofrenda floral.

El PDeCat ha recogido en su cuenta de Twitter unas declaraciones del consejero Quim Forn, en TV3, en las que asegura que "el reconocimiento internacional de los Mossos por el 17-A no gustó al Estado".La agenda de la mañana es la siguiente: A las 10.00 habrá una ofrenda floral protagonizada por víctimas y autoridades en el mosaico de Joan Miró de La Rambla donde se detuvo la furgoneta. El Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participarán en este acto, además del presidente catalán, Quim Torra, la alcaldesa Ada Colau y los líderes de los principales partidos. A continuación se celebrará una concentración en Plaza Catalunya.En una entrevista en Catalunya Radio, Torra ha defendido la pancarta contra el Rey, porque, ha considerado, se enmarca en la libertad de expresión. Torra ha explicado que los Mossos d'Esquadra solo han ido a ver sus condiciones por motivos de seguridad, aunque ha afirmado que este viernes "no es el día" para hablar del Rey.El presidente catalán, Quim Torra, y los consejeros, se han desplazado ya al Ayuntamiento de Barcelona para una recepción privada con las víctimas, organizada por la alcaldesa Ada Colau. El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado las flores que las víctimas habían puesto en las últimas horas en recuerdo por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Pedro Sánchez, en Twitter: "La unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie. Este #17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo. Firmes ante la sinrazón del terrorismo. #BCNciutatdepau, España es país de PAZ"Quim Torra se refiere al entonces mayor Josep Lluís Trapero y al exconsejero de Interior, Joaquiim Forn, "injustamente encarcelado".Quim Torra: : "Voy a trasladar mi más sincero reconocimiento a todos los profesionales de seguridad y de emergencias. Un reconocimiento especial es para los trabajadores sanitarios, para los Mossos".Quim Torra: "La tristeza, el dolor y el miedo, en pleno mes de agosto, se extendió en Cataluña y en todos los países afectados por esta barbarie".Comienza la declaración institucional del Presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Palacio de la Generalitat.

Buenos días. Hoy se cumple un año de los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos y decenas de heridos. Te contamos aquí los actos en recuerdo a las víctimas.