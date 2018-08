Podemos azuza a Sánchez: “No puede agotar la legislatura solo con palabras bonitas”

La diputada de Unidos Podemos y ex secretaria general de Podemos en Euskadi, Nagua Alba, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que “no puede vivir estos dos años” que restan para agotar la legislatura “simplemente de anuncios y palabras bonitas”, sino que tendrá que “correr riesgos y hacer apuestas firmes” para “cambiar las políticas”.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha considerado que, aunque en el PSOE “parece que están muy convencidos” de que el Gobierno de Pedro Sánchez va a poder agotar la legislatura, dependerá de su “actitud como gobierno y las medidas que desarrollen”.

En este sentido, ha advertido de que “no puede vivir estos dos años simplemente de anuncios y palabras bonitas”, sino que “va a tener que avanzar, correr riesgos y hacer apuestas firmes por, de verdad, cambiar las políticas que se venían aplicando hasta ahora”.

Según ha indicado, el Ejecutivo de Sánchez tiene “muchos retos por delante, que son oportunidades pero también son riesgos si no tiene esa actitud dialogante que va a necesitar, porque con 84 diputados no se puede gobernar”.

En este sentido, ha lamentado que el debate sobre techo de gasto “fue una decepción” porque el Gobierno “no dio a entender que tuviera esa voluntad de llegar a acuerdos” con el resto de formaciones políticas. Por ello, ha esperado que, en el nuevo curso político, “cambie un poco” ya que “hay propuestas con las que se puede llegar a amplios acuerdos”.

En el caso de Unidos Podemos, ha añadido, va a “poder contar” con su apoyo si el Gobierno “hace esas apuestas firmes”. “Para eso apoyamos la moción de censura y para eso estamos en el Congreso, para empujar que se hagan políticas de cambio reales y tangibles”, ha explicado.

No obstante, ha advertido de que, si los socialistas “pretenden vivir de palabras bonitas y anuncios sonoros, pero eso no se transforma en hechos, va a ser más difícil” tanto con Unidos Podemos como, a su entender, con el resto de formaciones que respaldó la moción de censura contra Mariano Rajoy.