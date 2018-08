Últimas noticias de España hoy, sábado, 11 de agosto de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del sábado, 11 de agosto de 2018. La actualidad de hoy viene marcada por las nuevas revelaciones sobre el currículum de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y los estudios en una escuela no oficial que ella presenta como licenciatura. Además, el Gobierno tiene un problema con su obsesión por exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pues además el vaticano recomienda un perfil bajo y discreción a la Iglesia española. Por otra parte, el alcalde de Santiago, el podemita Martiño Noriega, contrató a la empresa de su mujer para un taller municipal.

Ésta es la academia en la que Begoña Gómez logró el título que presenta como una licenciatura

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, presume en su currículum de una licenciatura en Márketing, que en realidad no es tal-sino un título no universitario, no homologado y por tanto, no oficial– y también siembra la confusión sobre el centro en el que lo obtuvo.

El Vaticano recomienda a la Iglesia un perfil bajo en la polémica sobre la exhumación de Franco

Fuentes próximas al Vaticano, consultadas por OKDIARIO, insisten en que la “Santa Sede entiende que lo más adecuado es que la Iglesia española siga manteniendo un perfil bajo” en lo relativo a la exhumación de los restos de Franco -anunciada por Pedro Sánchez tras su llegada a Moncloa- al menos hasta que no les corresponda actuar.

El alcalde podemita de Santiago contrató a la empresa de su mujer para un taller de poesía

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela, liderado por Martiño Noriega, de la composición podemita Compostela Aberta, contrató a la empresa de la mujer del alcalde para un taller de poesía.

El PDeCAT abandonará el partido liberal europeo tras su deriva independentista

El PDeCAT no renovará en el partido de los liberales europeos (ALDE), matriz del grupo parlamentario ALDE en el Parlamento Europeo (PE). CDC, hoy PDeCAT, lleva en ALDE desde sus comienzos. Sin embargo, fuentes parlamentarias confirman a OKDIARIO que el partido no hará efectiva la renovación que debería producirse el próximo mes de noviembre.

Maragall exige a los nuevos ‘embajadores’ de la Generalitat saber tres idiomas, pero no español

El conseller Ernest Maragall ha convocado el casting para seleccionar a los delegados que dirigirán las embajadas de la Generalitat en Francia y Estados Unidos, que el presidente Quim Torra ha decidido reabrir con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez.