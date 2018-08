Batet asegura que los inmigrantes del Open Arms recibirán el protocolo conforme a la legislación

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado que los 87 inmigrantes que han desembarcado en el puerto de Algeciras (Cádiz) a bordo del buque Open Arms recibirán “el protocolo que existe y la legislación vigente”.

Así, preguntada sobre las críticas recibidas por el Gobierno por las organizaciones no gubernamentales que entienden que estos migrantes recibirán un trato discriminatorio con respecto a los del ‘Aquarius’, ha señalado que no será distinto, sino que “simplemente se les aplica estrictamente la legislación, que no ha cambiado”.

En esta línea, ha subrayado que en el caso del Aquarius “también se aplicó la legislación, no se vulneró en ningún momento la Ley”, ha dicho al ser preguntada por este asunto en Mérida (Badajoz), con motivo de una visita al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en la que ha estado acompañada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Cabe destacar que el buque ‘Open Arms’, embarcación de la ONG Proactiva Open Arms, en el que viajan 87 inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia, ha llegado este jueves en torno a las 8,45 horas al puerto de Algeciras (Cádiz).

Según han informado a Europa Press fuentes de Open Arms, entre los 87 inmigrantes se encuentran un total de 12 menores, de los que seis, además, no están acompañados. De estos últimos, cinco son de Sudán y uno de Gambia.