El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha considerado hoy que con los casos de corrupción “en España hay una doble vara de medir” y ha anunciado que se van a defender hasta que la honorabilidad del presidente del partido, Pablo Casado, “quede sin tacha”.

En declaraciones a Onda Cero, Maroto se ha referido a irregularidades de otros políticos en sus currículum, que aparecen en “dos tuits y algún breve en los medios de comunicación”, frente a lo sucedido con Casado “que abre páginas”.

Se ha mostrado contrariado porque la juez haya remitido el caso del máster de Casado al Tribunal Supremo en vez de archivarlo y convencido de que las convalidaciones de materias han sido correctas, al tiempo que ha remarcado que ese máster no era para el mundo laboral, sino para acceder a la tesis doctoral, que Casado nunca hizo.

Maroto ha precisado que si Casado es llamado por el Tribunal Supremo, podrá explicarse y enseñar sus trabajos, ya que la jueza instructora, “que no tiene la competencia para investigar el caso”, no le ha llamado, y se ha mostrado seguro de que el asunto será archivado como ya lo fue la investigación de su carrera en la Universidad Complutense.

No obstante, ha considerado que las adversidades hacen al PP más fuerte y que “la ola de ilusión” de afiliados y simpatizantes tras el reciente congreso del partido va a continuar. Ha insistido en que si el Supremo cita a Casado va a colaborar y podrá pedir entonces a la Universidad las convalidaciones de él y del resto de alumnos de los máster porque fueron “decenas de alumnos” los que las recibieron. Tras asegurar que creen que no hay “balance de daños” por este asunto, Maroto ha descartado que alguna parte del PP vaya a pedir la dimisión de Casado por este caso.

“La jueza ha elevado la causa al supremo por una extraña razón”

Maroto ha dicho también que la jueza ha elevado al Tribunal Supremo el caso que investiga las presuntas irregularidades en el máster de Casado porque “no ha encontrado nada” en su contra.

“La juez no ha entrevistado a Casado, no ha visto sus trabajos, no tiene la información, y en la mayoría de los casos los jueces dicen que si no tienen esta información, se quedan ahí, en este caso, por alguna extraña razón ha dicho ‘como yo no encuentro nada, a ver si lo encuentra el Tribunal Supremo’“, ha subrayado Maroto en una entrevista en la Cadena COPE recogida por Europa Press.

En el auto, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel entiende que procede elevar esta pieza del caso al Tribunal Supremo “delimitando el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad que los sustentan, los indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica”.

La juez esgrime en el auto que el título del máster que cursó Casado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) pudo ser “un regalo” por su “especial relevancia política”, lo que implica que podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio.