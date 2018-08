Cara a cara con un mafioso de la inmigración: 6.000 € por cruzar el Estrecho en moto de agua

A través de un intermediario de Tánger, quedamos a las siete de la tarde con un hombre que aparenta poder y dinero. Es subsahariano, no debe llegar a los cuarenta y el reloj de oro que lleva en la mano izquierda nos indica que él no vive muy mal. Nuestro punto de encuentro es una plaza del barrio de Mesnana, uno de los dormitorios para los muchos inmigrantes que esperan a poder pasar a España en una patera. Creo que el hombre no me esperaba así; de hecho, no sé ni si le importaba mucho con quién quedaba. Pero aunque en un principio mi piel blanca le podía generar dudas, mi aspecto -con barba y un poco dejado aposta- y mi forma de vestir, con chándal, le transmiten cierta tranquilidad. Hemos quedado para hacer un negocio, y para ello no hace falta hacer muchas preguntas. Como mínimo por mi parte, preguntar demasiado levantaría sospechas.

Le expongo directamente mi problema. Le explico que soy español, pero que llevo meses fugado de la Justicia. Le cuento que días antes de conocer mi sentencia que me obligaba a entrar en prisión viajé hasta Senegal, cruzando el Estrecho en helicóptero -debo reconocer que el caso del violador fugado de Cantabria en los últimos días me ha ayudado a dar más credibilidad a mi situación- y que tras meses fuera de España, necesito regresar a mi país sin ser descubierto por la Policía. Y eso implica no pasar ninguna frontera.

Rápidamente dando un vistazo a mi alrededor, me doy cuenta que no soy su prototipo de cliente, pero me dice que me puede ayudar y me explica las condiciones. Me dice que no voy a poder pasar ni hoy ni mañana, pero que si le pago un poco más, mirará que sea lo más rápido posible. Me ofrece habitáculo mientras espero, a compartir con unas decenas de personas más. Le digo que no me hace falta, que me alojo en un hotel de cinco estrellas junto a la estación de tren, con la habitación a nombre de otra persona. Esto le genera más confianza hacia mí, sabe dónde puede encontrarme.

Mi interlocutor me recomienda cruzar el Estrecho de Gibraltar como copiloto en una moto de agua. Por ello me pide 6.000 euros, el doble de lo que dice que costaría embarcarme en una patera junto a unas cuarenta personas más, que, como yo, quieren llegar a España de forma irregular. Me explica que hacer el trayecto con moto de agua es mucho más seguro, ya que no vas a gusto del viento. En menos de media hora estaría en las costas de Cádiz, lugar desde donde podría subirme en un tren y desplazarme donde necesitase. A mi llegada, por eso, si no he pagado el viaje en metálico antes de salir tendré que facilitar un código para desbloquear el pago consignado en un banco.

Una parte para la policía marroquí

Este es un buen verano para que cualquier persona que desee pasar de Marruecos a España de forma irregular lo haga, me dice el que ya no tengo duda alguna es el jefe de la mafia que ayuda a los inmigrantes a llegar a nuestro país. Aunque no me atrevo a preguntar el por qué, poco después me entero que la Royal Gendarmerie marroquí hace la vista gorda estos meses ante este delito. Saben que cada día salen más de una decena de lanchas desde sus costas, pero no siempre actúan. De esos 6.000 euros que me piden para cruzar el Estrecho, una parte va para ellos. Eso si, cuando los policías marroquíes actúan contra los que esperan para cruzar, lo hacen con contundencia.

Es uno de los principales miedos que tienen los inmigrantes que, tras cruzar en algunos casos hasta cinco países, aguardan en pisos sin ventanas ni duchas su turno para intentar llegar a España. No todos lo consiguen, pero estar aquí ya es un primer paso. No todos llegan a embarcar. Hace sólo unos días, la Policía entró en varias viviendas de este barrio y desahució a unas ochenta personas que esperaban para pasar.