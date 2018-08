El Gobierno vasco ve máxima sintonía con Sánchez para acercar los presos de ETA este verano

Erkoreka confía en que los movimiento se produzcan "tan pronto como sea posible"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que la sintonía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi “es completa” y espera que los movimientos se produzcan “tan pronto como sea posible”.

En una entrevista concedida a Europa Press, Erkoreka ha señalado que la decisión de si el acercamiento de los reclusos de ETA se inicia en verano, posibilidad que apuntó hace unos días el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, le corresponde tomarla al Gobierno del PSOE. “Nosotros estamos manteniendo una interlocución fluida y un intercambio de información francamente constructivo con el Gobierno central en esa materia”, ha apuntado.

El portavoz del Gobierno vasco ha subrayado que el gabinete socialista “está diciendo con absoluta claridad” que va a haber un acercamiento y una modificación de la política penitenciaria, y ha destacado que el PSOE “viene defendiendo este planteamiento, por lo menos, desde la época en la que gobernaba Zapatero“.

“En esa época se empezaron a ensayar unas estrategias penitenciarias bien planteadas, adecuadas a los tiempos, inteligentes, que contribuían a estimular y a fomentar la división y el fin de ETA, y al mismo tiempo, a hacer posible una distensión social que estaba en la base de una convivencia normalizada en Euskadi, pero eso todo se truncó con la llegada del PP al Gobierno”, ha añadido.

En este sentido, ha precisado que lo que ahora hace el PSOE, “en cierta manera, es retomar un planteamiento que no es nuevo, que no lo esbozan ex novo en este momento”.

Por otro lado, Erkoreka ha señalado que “en un momento en el que la organización terrorista ha desaparecido formalmente de nuestras vidas porque se ha disuelto ya, no tiene sentido mantener una política penitenciaria que lo que persigue es precisamente neutralizar los efectos y la acción que dentro de las cárceles podría hacer una organización terrorista que ya ha desaparecido”, ha manifestado.

A su juicio, el Gobierno central puede dar pasos en este terreno, pese a la oposición del PP y de Ciudadanos, porque “depende, en parte, de una decisión del Ejecutivo y, en parte, de lo que al respecto puedan decir los jueces de Vigilancia Penitenciaria”. “La oposición política en el Parlamento puede ser más o menos firme o contundente, pero la decisión no es parlamentaria, corresponde al Gobierno”, ha insistido.

Beneficios penitenciarios

Además, Erkoreka ha recordado que el Gobierno vasco ha reclamado constantemente al Gobierno central “un replanteamiento de la política penitenciaria”, pero también a las personas privadas de libertad un cambio de actitud, “con la plena asunción de las posibilidades que ofrece la legislación de cara a acogerse a beneficios penitenciarios, con la carga que ello implica, con las obligaciones que ello entraña”, ya que es una opción “individualizada”.

Por ello, ha remarcado que “esto no es algo que se agota con el cambio de rumbo que el Gobierno vaya a imprimir a la política penitenciaria”, sino que tiene que tener “una correspondencia clara también por parte de los presos que tienen que acomodarse a la legislación penitenciaria”.

“Saben cuál es el marco normativo, saben qué se les exigen, saben que tienen que dar pasos personales individualizados porque los procesos de reinserción social no se puede hacer en grupo o en colectivos. El proceso de reinserción social es particular e individual”, ha apuntado.