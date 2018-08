"No es una noticia agradable para mi pero tampoco una tragedia".

El que fuera coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Manuel Sánchez Corbí, se ha despedido de sus compañeros de unidad, a través de un mensaje al que ha tenido acceso OKDIARIO. Corbí ha sido destituido este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

“Me duele dejar una unidad excepcional con unos colaboradores excepcionales, y un ambiente de trabajo y compañerismo inmejorables”, destaca en la comunicación.

“Buenos Días.

Me acaban de comunicar el cese como jefe de UCO. No es una noticia agradable para mi pero tampoco una tragedia. Sí me duele dejar una unidad excepcional con unos colaboradores excepcionales, y un ambiente de trabajo y compañerismo inmejorables. Ha sido un honor compartir destino. La vida sigue, para todos. Nos seguiremos viendo.

Un abrazo. Coronel Manolo Corbí.”

Sus compañeros de la Guardia Civil han salido públicamente en defensa de Manuel Sánchez Corbí y le han pedido explicaciones al responsable de la cartera de Interior. Es el caso de la Asociación Pro Guardia Civil (APROG), que ha emitido un comunicado a través de las redes sociales. “Esta decisión nos ha sorprendido, al igual que ha sorprendido a muchos ciudadanos, que lo habrán recibido como una muy mala noticia”.

“Mientras el Coronel Sánchez Corbí ha estado al frente de esta Unidad, junto a todos los extraordinarios profesionales que forman parte de la UCO, se ha conseguido que la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y la resolución de delitos importantes se encuentren entre los grandes éxitos de la UCO”, señala la nota. “Sin embargo, quien ha sido su jefe en los últimos años ha perdido la confianza para los actuales dirigentes del Ministerio del Interior”, añade la misma.

Esta asociación le pide a Fernando Grande-Marlaska que “aclare de manera urgente en base a su reiterada promesa de transparencia, cómo y por qué no se libraron los fondos en el momento oportuno para que no se viera afectada la actividad de la UCO y, especialmente qué hay detrás de este cese”.

La filtración de la falta de fondos

Este mismo jueves, la dirección del Ministerio dirigido por Fernando Grande Marlaska hacía oficial la destitución de Sánchez Corbí por “pérdida de confianza”. Esta decisión se produce días después de la a filtración del cese de actividades de esta institución por falta de fondos.

El pasado 25 de julio, Sánchez Corbí firmó una orden interna en la que comunicó a los diferentes departamentos que quedaba “temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente realizar gastos de la partida ‘Fondos de Gastos Reservados”.

El coronel jefe de la UCO informaba de que, con fecha de 24 de julio, “se acaba de agotar la caja de fondos de gastos reservados correspondiente a la Unidad Central Operativa, lo cual motiva que no se pueda hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos Departamentos de investigación y apoyo”.