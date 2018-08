Conductores de VTC a OKDIARIO: “Me tiraron una piedra a la cabeza por eso tengo miedo de ir a trabajar”

Varios conductores de VTC han resultado heridos durante la huelga de taxistas. Empujones, coches destrozados e insultos han acompañado a los trabajadores durante sus jornadas. OKDIARIO ha hablado con cuatro de ellos, pertenecientes a la plataforma Cabify, para conocer su experiencia y su testimonio.

“Me tiraron una piedra con la que podían matarme”

“Fui a recoger al cliente y en el momento en que pasé un semáforo vi tres hombres en el otro lado y dos en el lateral del coche que empezaron a tirarme piedras. Me tiraron una piedra enorme con la que se podía matar a alguien y se rompió el cristal del coche y tuve que escapar hacia donde estaba la Policía.

Me fui al hospital para recibir un parte y poner la denuncia. El sitio era muy oscuro y no pude reconocerles. Si me hubieran dado con la piedra me hubiesen matado en el momento, pero gracias a Dios que no y solamente he tenido una herida en la cabeza.

De momento sigo teniendo miedo, no puedo trabajar por la noche y tengo que acabar de trabajar a las 8 como máximo porque tengo miedo de trabajar así. He vivido en este país muchos años y nunca he visto esto. Esta forma de ser es como de los animales”

“Mis clientes me pidieron que les dejase por miedo”

“Llevaba una pareja de un matrimonio de recién casados que iban a hacer el tour del Bernabéu e iban tan felices. Llegando al estadio había como 70 taxistas y estaban cerrando uno de los carriles. Fue ahí cuando uno se tiró encima del capó. La pareja se llevó un susto de miedo y empezaron a decirme que les dejara ahí para evitar más violencia. Intenté tranquilizarles pero al final, por miedo de la pareja, tuve que parar y dejarles”

“He tenido que medicarme para dormir”

“Me hicieron una encerrona entre 30 o 40 taxis en la calle Serrano, me cerraron entre todos y se bajaron tres individuos y me empezaron a golpear con palos y puños y a romperme todo el coche. Yo llevaba una pasajera. Pude escapar y me encerraron en Cibeles. Empezaron a meter puñetazos a los cristales pero no lo consiguieron. Traté de disuadirles y hablé con la policía y pude escapar de nuevo. La pasajera tenía una crisis muy grande de nervios. La policía me escoltó hasta la m-30 para traer el coche a la empresa.

El día siguiente vinieron dos taxistas conduciendo a alta velocidad y me encerraron para estrellarme contra una esquina. Estamos sometidos a una presión muy grande. Instauran el miedo y esta conduciendo muy nervioso. He tenido que ir al hospital para que poder dormir de noche y me han tenido que medicar”

“Se bajaron de una furgoneta y tuve que escapar”

“Estaba en el aeropuerto y me detuve para llamar al cliente y decidir el lugar de recogida. Detrás de mí se estacionó una furgoneta de Taxi y se bajaron cuatro individuos en una calle donde no había portales ni nada. Arranqué y me persiguieron pero no pasó nada. Cinco minutos después a un compañero mío si le interceptaron y tuvieron un incidente muy fuerte”