Un conductor de Cabify a OKDIARIO: “Colau protege el vandalismo de los taxistas, es una hipócrita”

OKDIARIO ha sido testigo de la violencia que los conductores de Cabify están sufriendo en Barcelona, a raíz de la huelga del taxi. Para preservar la identidad del conductor que ha sido filmado, este periódico ha decidido no enfocarle el rostro mientras conduce en un trayecto por las calles del distrito de L´Eixample de la Ciudad Condal.

Durante el viaje, el chófer nos explica los problemas que tiene a diario con los taxistas y nos asegura que trabaja con miedo a las agresiones de los huelguistas. “El otro día, unos taxistas le pegaron un tiro a un compañero, y la semana pasada, a otro, le quemaron las ruedas del coche mientras recogía a unos clientes en el aeropuerto. En los 14 meses que llevo trabajando como conductor de VTC no he tenido tanto miedo como el que tengo ahora. No te miento”, asegura el conductor.

Le preguntamos si toma algún tipo de precaución para evitar conflictos con los taxistas. Nos explica que mientras estamos circulando por las calles del ensanche barcelonés, nos está escoltando otro vehículo de Cabify con una cámara, por si tienden a agredirnos. “Ahora mismo hay un Cabify detrás de mí con una cámara. Cuando os deje yo ahora, él se pone a trabajar y yo me pongo a seguirle. Así es como estamos. El coche de él lleva una cámara por delante y otra por detrás”, nos explica el conductor.

“¡Sois unas cucarachas, hijos de puta!”

También nos alerta de la permisividad con la que el Ayuntamiento de Barcelona, que preside la alcaldesa Ada Colau, está afrontando la aparición de los actos vandálicos por parte de los taxistas. “A la Policía esto no le está gustando nada. Sin embargo, Ada Colau va a favor de los taxistas y protege los actos vandálicos. Nunca me ha gustado. Se le va hipocresía en la cara. Les prometió algo a los taxistas y al final esto es lo que hay”, dice el conductor.

Con todo, el conductor de Cabify asegura que sus compañeros llevan mucho tiempo sufriendo este tipo de ataques desde el sector del taxi, y que ahora simplemente, han aumentado. “Las agresiones físicas y verbales son continuas. Cucarachas, hijos de puta… Van siempre en grupo para agredirnos. Nunca viene uno solo. Esto yo nunca lo he visto en España. Se puede protestar, pero no con este vandalismo. Pedimos civilización. La ley está por encima de todo”.

Como ha informado OKDIARIO, la Policía Nacional ha detenido a tres taxistas a lo largo de esta semana y está investigando más de 60 denuncias por agresiones físicas, daños a vehículos y coacciones a vehículos de transporte con conductor (VTC) y desórdenes públicos.

Ábalos intenta zanjar la huelga

Además, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha mantenido una reunión con representantes del taxi en la Comunidad Valenciana tras el encuentro mantenido con el presidente de esta región, Ximo Puig, para poner fin a la huelga del sector.

En el breve encuentro, Ábalos ha trasladado al gremio su “decidida apuesta” para encontrar “con diálogo” una solución “definitiva” al conflicto entre este sector y el de las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), según ha indicado el propio ministro en su cuenta de Twitter.

“Acabo de reunirme con representantes de las asociaciones del taxi en la Comunidad Valencia”, ha anunciado. “Les he trasladado la apuesta decidida de este Gobierno para encontrar, a través del diálogo, una solución definitiva al conflicto”, ha detallado el titular de Fomento.