El balance de la ‘convivencia’ entre taxis y VTC’s: 200 ataques y decenas de bajas por ansiedad

Las agresiones de los últimos días de huelga a los vehículos de alquiler con conductor (VTC’s), entre los que se encuentran las empresas Uber y Cabify, han hecho visible la problemática a la que se enfrentan estos conductores en su día a día. Según cálculos del sector a este periódico, en los últimos dos años se han registrado hasta 200 ataques a vehículos y chóferes, además de otros daños ‘colaterales’, como un número indeterminado, pero importante-señalan-de bajas por depresión y absentismo laboral.

Las protestas del sector del taxi en los últimos días ha tenido también consecuencias para estas empresas, tanto económicas como materiales. Aproximadamente un centenar de vehículos han sido destrozados y tres conductores, hospitalizados.

Ácido, balas…

La patronal, Unauto, censuró este lunes los “innumerables ataques”, “agresiones” y la difícil convivencia en las calles. “Para nosotros son un peligro en esta situación insostenible”, consideró su presidente, Eduardo Martín, que destacó especialmente un caso: “un vehículo de VTC en Barcelona tiene impactos de bala del calibre 22”.

Los casos son impactantes: en los últimos días, un conductor resultó con heridas graves tras ser quemado con ácido en la cara, la misma sustancia que se usa para quemar la pintura de los vehículos. Otro fue trasladado inconsciente al hospital por una paliza.

Las hostilidades han subido su intensidad, pero vienen de tiempo atrás. En la Feria de Abril del año pasado, nueve vehículos de Cabify fueron calcinados. El ataque se produjo por la noche y en la finca donde también descansaban sus conductores. Un taxista fue detenido por los hechos.

El sector cuantifica también las pérdidas ocasionadas por los cuatro días de huelga de taxi: hasta medio millón de euros. La cifra se calcula en base a los coches que han decidido no circular por miedo a agresiones y las anulaciones de los propios clientes, que temen también ser agresiones.

“Lo estamos viviendo fatal, con miedo, y dentro de lo que cabe yo no tengo tanto porque soy mujer, y eso me permite estar más protegida, pero tengo compañeros que son padres de familia, que salen y vienen con el coche y la cara destrozada, con perdigonazos en el vehículo y así no se puede trabajar”, lamentaba estos días una trabajadora de Cabify, en declaraciones a EFE. Las empresas llegaron a suspender su servicio en Barcelona por las agresiones de algunos trabajadores esta semana, aunque retomaron el servicio.

“Muchísimos conductores han tenido que ser atendidos por ataques de ansiedad por las amenazas, agresiones y coacciones terribles”, aseguró este lunes el presidente de la patronal de VTC’s.

Como consecuencia, los conductores han decidido tomar precauciones, acompañándose en los recorridos, avisándose de las rutas o de situaciones de riesgo.