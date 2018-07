Debido a su fluctuante carácter, total carencia de ideas y desmedida ambición, Pedro cisne Sánchez no dudó en mutar en pavo real, con el beneplácito de los partidos que odian a España, para ser investido presidente del Gobierno, aunque lo fuera por la vía antidemocrática alejada de las urnas, que es la vía legal. Pero instalarse en Moncloa junto a su dama, tan necesitada de un peluquero, era su trip en vuelo sin motor. Y el diletante político alcanzó el gran anhelo, su fantasía, siendo catapultado por una rastrera moción y aprovechándose de que en esos instantes Mariano cebú Rajoy, andaba beodo.

De ahí que recurra a un decasílabo de Carlos Edmundo de Ory para titular esta crónica, fabuloso poeta cuya vida, narrada por el escritor Juan Manuel García Gil, ha merecido el premio de biografía 2018 de la Fundación Lara. “Prender con keroseno el pasado”, verso de alta escuela, no tiene vínculo ninguno, más bien cierta similitud, con la ocurrencia del cisne Sánchez, ahora metido a profanador de criptas y empeñado en exhumar lo que quede de la momia del dictador aquel, para demostrarnos que él es un presidente de izquierdas, cuando lo único que es, de ser algo, es un fabricante de humo tóxico que se alía con traidores que denigran a nuestro país, impidiéndonos prosperar. Como no sirve para presidir ni un estanque de patos se dedica a los fuegos fatuos.

Mejor sigamos con Ory, que hacía “fuegos de palabras”. Sí, fuegos y no juegos, como hace este bobo presidente que, por carecer de ideas, no se le ocurre nada mejor que sacar la momia a pasear desde el sórdido garaje de ratones viejos en que ha transformado su aburrida imaginación. Hay quien afirma que si nace más tonto, nace oveja. ¿O es de inteligentes… subirse a un Fantom para librarse unas horas del embalsamado? Parece no saber que de las tumbas sólo vuelven los demonios. La poesía es un vuelo de palabras y para volar no hace falta un Fantom. Si el cisne leyera la sublime biografía de García Gil sobre un poeta inmortal, quizá dejara de soñar con la momia.

Cisne, ya pavo real desplumado, Carlos Edmundo te aconsejaría que abandonaras tu cuelgue: “Insensato, deja en paz el cadáver del feroz dictador, que acabará ensartándote con su sable de oro”. Cumple con tu palabra y convoca elecciones, que ser presidente te queda grande.