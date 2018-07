El nº 1 del CNI dice que no amenazó de muerte a Corinna y que se enteró de las cintas por OKDIARIO

Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha asegurado en su comparecencia en la Comisión de Secretos que “yo no amenacé a Corinna”. El general se ha referido de este modo a la información publicada por OKDIARIO en la que la princesa alemana Corinna Sayn-Wittgenstein afirmaba que había sido visitada y amenazada en Londres por Sanz Roldán.

“El director del CNI amenazó mi vida y la de mis hijos… y el Rey Juan Carlos lo sabía”, aseguraba ante el ex comisario Villarejo y el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga en una grabación que desveló OKDIARIO. Las amenazas, según Corinna, se habían realizado durante una entrevista mantenida entre los dos en una suite del hotel Connaught un sábado de junio de 2012. Un encuentro que el general ha reconocido por razones de Estado.

Sin embargo, la versión de ese encuentro difiere mucho según las versiones de ambas partes. Y es que, según narró literalmente Corinna en las grabaciones puestas circulación por OKDIARIO, “lo que me sorprende es que un servicio muy profesional no entienda que haciendo estas cosas, incluso, crean un peligro”. La frase era explicada de inmediato por Corinna, que afirmaba que “me ha amenazado la vida y la de mis hijos”.

Corinna concluye señalando que “eso lo sabía el Rey antes. Eso lo sabía el Rey antes. Lo mandan. No quieren saber lo que hacen…. Ha sido él el motor”.

En la conversación grabada interviene el comisario Villarejo y señala que “el CNI no puede actuar criminalmente”.

El relato previo de este encuentro fue narrado por el comisario José Villarejo en una entrevista concedida en 2017 a OKDIARIO. Y allí el policía recogía ya la descripción de las amenazas: ”La princesa Corinna en un momento determinado se siente intimidada en una entrevista que ha tenido con el jefe del Servicio Secreto, un señor que se cree Franco, que se cree el Generalísimo. Me refiero al señor Sanz Roldán. El general. El jefe del Servicio Secreto. Este señor va a verla a Londres y la amenaza de muerte y, a partir de amenazarla de muerte, ese persona se siente preocupada. Comenta con varios amigos que tenía un problema… Está asustada, claro. No le había amenazado un taxista o un señor que pasaba por allí. Nada menos que el jefe del Servicio Secreto de España. Alguien le dice que conoce a un abogado que no tiene demasiado miedo. A mi presentan como abogado sin tener ni idea de que yo era un comisario que estaba en activo”.

En su intervención Sanz Roldán ha destacado la publicación por OKDIARIO de estas grabaciones. Y ha descartado en todo momento que él tuviera la más mínima actuación intimidatoria o amenazante con Corinna.