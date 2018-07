El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha vuelto a incendiar una entrevista pretendidamente rutinaria y de análisis de actualidad. Esta vez lo ha hecho en ‘El programa del verano’ y el señalado, más bien el insultado, y muy gravemente, ha sido el expresidente del Gobierno, José María Aznar.

El presentador, Joaquín Prat, le ha preguntado por Pablo Casado, nuevo presidente del PP, del que Echenique ha subrayado que le han apoyado “la fundamentalista y homófoba Hazte Oír” y Aznar. “Hay que recordar cómo se fue, con 200 muertos del peor atentado que ha habido en este país encima de la mesa y mintiendo a los españoles”, ha dicho, responsabilizando al exjefe del ejecutivo de los trágicos acontecimientos del 11 de marzo de 2004.

“Esperemos que no tenga no poder nunca”, ha continuado Echenique, que también ha tenido para Ciudadanos, al que acusa de “haber estado haciendo cuentas mientras miraba las encuestas y manteniendo la corrupción del PP. A su juicio, los de Albert Rivera “deberían pensarse lo de estar en política” ya que ésta, ha señalado, consiste en buscar “el bien común y no perjudicar tu país”.

El número 2 de Podemos no se expresa en los mismos términos sobre Pedro Sánchez, la persona -ha recalcado- que puso fin al “gobierno de la corrupción”, en alusión al de Mariano Rajoy. Por defender, le ha defendido hasta el viaje al FIB para ver a The Killers en el Falcon Oficial: “Hay que ser austeros en la vida pública, pero no afecta a la vida de los ciudadanos”.