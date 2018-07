Báñez, Ayllón y De la Serna rechazan integrarse en el equipo Casado y Soraya rompe el diálogo

El equipo de Pablo Casado ha ofrecido la integración a nueve destacados nombres de la lista de Soraya Sáenz de Santamaría. Seis han dicho que sí y tres que no. Alberto Nadal, Sofia Acedo, Yolanda Bel, Iñaki Oyarzabal, Mari Mar Blanco y Sergio Ramos han dicho que sí. Fatima Báñez, José Luis Ayllón e Íñigo de la Serna lo han rechazado. Soraya Sáenz de Santamaría ha considerado insuficientes los ofrecimientos de Casado y ha puesto punto y final al diálogo.

Después de varias horas de negociaciones en persona y por teléfono, el equipo de Sáenz de Santamaría ha decidido romper el diálogo porque lo que se les ofrecía por parte de Casado no se acercaba “para nada” a la representación proporcional y “digna” que ellos pedían.

Fuentes del equipo de Sáenz de Santamaría han explicado que por parte de Casado les han hablado de incorporar a dos secretarías de área a los ex ministros Fátima Báñez e Íñigo de la Serna, ambos valedores de la ex vicepresidenta desde el primer día de la campaña para suceder a Mariano Rajoy al frente de la Presidencia del PP.

Dos puestos medios en la ejecutiva que, además, no suponían poder acceder al comité de dirección, el núcleo duro del partido que suele reunirse los lunes. “No cumple para nada con lo que habíamos hablado”, se han quejado desde el entorno de Santamaría.

Sobre esto último, fuentes del entorno de Casado han recordado que las personas del comité de dirección -que componen presidente secretario general vicesecretarios y portavoces- tienen que ser de la máxima confianza del nuevo líder.

Ha sido una negociación individual y no en bloque, como, según estas fuentes, pretendían desde el equipo de Santamaría.

Aún así, han precisado que la estructura sigue sin estar cerrada por completo y que puede haber cambios hasta que mañana se reúna el comité ejecutivo nacional en Barcelona, en el primer encuentro que presidirá Casado y en el que dará a conocer las personas que le acompañarán en esta nueva etapa.

Sáenz de Santamaría, que se reunió con Casado esta mañana en el Congreso, quiere que se visualice la proporción de votos conseguida en el congreso extraordinario del partido del pasado fin de semana y que su equipo tenga una representación del 42 por ciento en la nueva ejecutiva.

La incógnita se ha despejado a última hora de la noche, momento en el que los equipos de trabajo de Casado y Soraya han dado por concluidas las negociaciones. De los sorayistas llama la atención que ninguno de los baluartes en la candidatura de Soraya ha decidido ponerse al lado de Casado.

La ex ministra de Trabajo Fátima Báñez, una de las personas más valoradas por parte del equipo de Casado por su talante y por los resultados obtenidos en la creación de empleo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha declinado cualquier oferta de integrarse en un puesto de relevancia junto al nuevo presidente de los populares. Según los sorayistas, Casado habría ofrecido una secretaría de área a la ex ministra.

Otra de las personas que tenía muchas papeletas para seguir teniendo un papel importante en el PP de Casado era José Luis Ayllón. El que fuera jefe de Gabinete de Mariano Rajoy antes de la moción de censura también ha preferido seguir su propio camino.

El tercero, y no menos importante, era el ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Persona clave para Soraya en Cantabria y artífice de una importante ganancia de votos de la ex vicepresidenta es esa Comunidad, a costa incluso de tretas como permitir que se inflaran los censos en la primera votación, tal y como contó OKDIARIO. Pues bien, De la Serna tampoco estará en ningún puesto de relevancia en Génova 13.

Los que sí han aceptado integrarse en los equipos de Casado han sido Alberto Nadal, ex secretario de Estado de Energía, Sofia Acedo, Yolanda Bel, Iñaki Oyarzabal, Mari Mar Blanco y Sergio Ramos. Aunque, por el momento, se desconoce el destino de cada uno de ellos.