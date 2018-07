Soraya, Arenas y Báñez ultiman la reunión con Casado de este jueves en una comida en El Botánico

Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y Fátima Báñez ultiman la reunión con Pablo Casado de este jueves en una comida en El Botánico. Ellos eran el centro de la reunión a la que también acudió el marido de la ex vicepresidenta, Iván.

Pero en esa reunión no estaba ni Cristóbal Montoro ni Álvaro Nadal. Y es que del primero de ellos poco se sabe desde el inicio de la campaña electoral por las primarias: ha preferido estar en un segundo plano y el propio Pablo Casado ha definido una estrategia tributaria que es literalmente la antítesis de la del ex ministro de Hacienda.

Y del segundo, lo que se sabe es que estaría barajando su salida de la política –al menos temporal– con el objetivo de solicitar la agregaduría comercial en Japón. Hay que recordar que él es Técnico Comercial y que, por lo tanto, puede acceder a este tipo de puestos reservados para cuerpos de la Administración concretos.

La comida se ha desarrollado este martes. Y en ella se ha hablado de estrategia del partido y de posibles intercambios de papeles para aceptar la invitación de Casado de consensuar determinados cargos y garantizar de este modo la reunificación perfecta del partido.

Pero las versiones que allí se han dado no parecen encajar mucho con el proyecto de Pablo Casado. Y es que, si Casado defiende una reideologización del Partido y un rearme en principios, la voz cantante de esa reunión –lógicamente la ex candidata– no comparte en absoluto que esa sea la línea a trazar y teme que eso provoque un escoramiento del partido.

En esa reunión, sin embargo, estaba Fátima Báñez, persona sobre la que el equipo de Pablo Casado ya ha expresado su convencimiento de que puede ser un gran referente de unidad y de trabajo. Además de que ha sido uno de los ministros más exitosos del último Gobierno de Rajoy.

Desde el equipo de Casado quieren que al menos parte de las figuras que acompañaban a Sáenz de Santamaría en su fallida candidatura se integren en el proyecto general del PP. Porque, como ya han señalado, el Partido ya ha pasado las primarias y ahora lo que interesa es sumar activos y recursos.