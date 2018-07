Pablo Casado: “No sobran ni liberales ni conservadores, este es el proyecto liberal conservador”

Pablo Casado acaba de ser elegido presidente del PP. Y en su primera entrevista como líder de la Oposición, concedida a OKDIARIO, el nuevo referente del centro derecha afirma serlo de todo “el centro derecha”. Porque “no sobran ni liberales ni conservadores, este es el proyecto liberal conservador”.

“Ahora lo importante es recuperar la ilusión. Es muy importante que traslademos esa ilusión desde estas paredes a los votantes. Ahora es difícil que nadie nos dé ninguna lección de regeneracionismo”, señala Casado.

El nuevo presidente del PP no quiere que sea palabras suenen a reproche del pasado. Porque como él afirma, “yo soy autocrítico, pero indulgente con lo que hemos hecho porque la situación era muy difícil. Mi autocrítica es constructiva”.

Él no lo cita, por respeto a su partido y al anterior presidente del Gobierno, pero, pese a ello, nadie olvida la famosa frase en la que su predecesor Rajoy invitó a irse “si querían” a “liberales y conservadores”. Y acto seguido surgieron dos partidos: Ciudadanos y Vox. Y ambos robaron voto al PP.

“Cuando este proyecto de centro derecha ha gobernado España, a los españoles les ha ido mucho mejor”

“Yo siempre me llevado bien con todos los partidos, con Ciudadanos e incluso con los de la izquierda. Siempre hay que tener talante, pero con las ideas claras. Hay que recuperar este proyecto porque cuando este proyecto de centro derecha ha gobernado España a los españoles les ha ido mucho mejor”, señala Casado.

“No sobran ni liberales ni conservadores, ha quedado muy claro que este es el proyecto liberal conservador. Este partido se define de hecho así en los estatutos. Y también tenemos ese rasgo de demócrata cristiano con sensibilidad social. Son ideologías que no solo en España sino en todo el mundo y en todo momento histórico han hecho progresar más a la sociedad”.

“Hemos pasado años muy difíciles por la crisis económica y los casos de corrupción”

“En este partido lo que toca ahora es coser: No quiero volver oír hablar de quien ha votado a uno o a otro”, afirma rotundo el nuevo líder del PP.

“Tenemos que conectar con nuestras bases y ahora lo podemos hacer con un proyecto ilusionante. Ahora empieza lo importante”. Porque, subraya, “lo importante es que hemos conseguido ilusionar al partido. Hemos pasado años muy difíciles la crisis económica años con casos de corrupción y el partido necesitaba volver a ilusionarse. Han sido años muy complicados pero teníamos que volver a ilusionar a la gente, teníamos que volver a conectar con nuestras bases electorales”.

Casado no cree que haya heridas incurables en el PP ni mucho menos. “Ha sido un debate de ideas, en libertad, donde cada uno ha podido votar lo que ha querido… Y es verdad que la encuesta de OKDIARIO ha clavado el resultado”, sonríe Casado. “Yo no veo ninguna herida incurable en el partido porque yo he hablado de ideas”, remarca.

“Cuando se habla de ideas es una confrontación sana. La política son ideas. Si no proponemos ideas en política esto como se convierte simplemente una gestión de los asuntos públicos. Es más, cuando estás en la oposición esa posibilidad directamente desaparece”, recuerda.

Y uno de los grandes objetivos de Casado desde este instante es precisamente volver a tener un partido fuerte, unido y en plena forma. “Siempre he tenido buena relación relación entre mis compañeros y siempre he cosido problemas entre ellos. He intentado coser el entorno urbano con el rural en el partido, he intentado coser generacionalmente el partido”, por todo ello “no creo que vaya ser difícil reunificar el partido. Creo que se ha abusado de ese pesimismo anunciando una supuesta división”, concluye.