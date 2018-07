Inda: “Que le hablen a Casado de Franco y ultraderecha es como si le hablan de los Reyes Católicos”

El director de OKDIARIO recordó durante el debate en LaSexta Noche que Pablo Casado nació en el año 81, por lo que “un tipo que ha nacido en el ese año, en democracia, después del golpe de Estado de Tejero, que le hablen de ultraderecha y de Franco es como hablarle de los Reyes Católicos. Este es un tipo entre liberal y conservador, pero sobre todo es liberal en lo económico y en lo social. Y si viaja al centro, manteniendo con coherencia el ámbito de la derecha, no tengo dudas de que puede ser el próximo presidente del Gobierno”.

Con el mismo dato, subrayó Eduardo Inda que “Cuando estaban robando a manos llenas los Bárcenas y compañía, Pablo Casado tenía 17 años”.

Sobre la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos, aseguó Inda que “a mí me parece perfecto, ya lo he dicho. Pero la calle de Carrillo, la calle de la Pasionaria, la calle Companys que era otro asesino, esas fuera también, la calle de Largo Caballero fuera también. A mí, como demócrata, no me gusta, igual de mal que me parece que Franco esté en el Valle de los Caídos”.

Ahora bien, recordó que “Adolfo Suárez, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero… Ninguno de ellos dedicó un euro de dinero público a sacar a Franco del Valle de los Caídos”.