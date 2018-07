Congreso PP: Discurso Soraya Sáenz de Santamaría, en directo

Santamaría: "Hoy no sólo se decide al nuevo presidente del PP sino al nuevo presidente del Gobierno" Soraya Sáenz de Santamaría interviene en primer lugar para defender su candidatura y tras esto será el turno de Pablo Casado. En la primera fase del Congreso del PP asistimos a la despedida de María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Las urnas se abrirán a las 11:00 para comenzar la votación que dará como resultado el nombre del nuevo presidente del Partido Popular. Los resultados de las primarias del PP se conocerán a la 13:00 y determinarán quién es el nuevo presidente del Partido Popular: Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría Hoy se elige al nuevo presidente del PP tras las votaciones de los compromisarios.

Soraya: "No quiero pretender ser otra cosa que lo que soy. Soy Soraya la del PP y mi partido es el PP"Soraya manda el primer mensaje a la oposición: "Estoy aquí también para derrotar a los populistas y a los que quieren romper España"Soraya: "Son los militantes los que me han traído aquí como su candidata"Soraya Sáenz de Santamaría, vestida de azul comienza su discurso en el estrado. Quizá el discurso más importante de toda su trayectoria en el Partido Popular.Ana Pastor da por iniciada la sesión de este XIX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular.El 'aplausómetro' ha dado ganador a Pablo Casado. Soraya ha recibido menos vítores a la entrada.

Gritos de "Pablo, Pablo" a la entrada de Pablo Casado en el Hotel Madrid Marriott Auditorium.Entra en el auditorio la ex vicepresidenta del Gobierno y actual candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Recordamos el discurso de ayer de Mariano Rajoy: "Me aparto pero no me voy y por encima de todo seré leal"Las votaciones tendrán lugar a las 11:00h y será a la 1.30 cuando se conocerá el resultado de las mismas. Después de eso se conocerá el próximo presidente del Partido Popular tras este proceso de Primarias.El orden de intervención de los dos candidatos a presidir el PP ante el plenario se ha realizado por sorteo, según acordó en su día la comisión organizadora del XIX cónclave del partido que se celebra en el hotel Auditorium de Madrid.

La exvicepresidenta y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, será la primera en tomar la palabra ante los compromisarios del Partido Popular para exponer su proyecto político y, en segundo lugar, lo hará el exvicesecretario de Comunicación Pablo Casado, según han informado fuentes 'populares'.A las 9.30h dará comienzo la segunda jornada de este Congreso. El Partido Popular decidirá este sábado el próximo presidente del Partido Popular en su XIX Congreso Nacional Extraordinario. Un total de 3.082 personas participarán como compromisario en el acto que tendrá lugar en el Hotel Madrid Marriott Auditorium.