Soraya pincha entre las mujeres: los sondeos de Casado le dan el 70% de las compromisarias

La batalla entre los candidatos para presidir el Partido Popular se recrudece conforme se acerca el congreso y se traslada a las cifras internas que manejan sus equipos. Los sondeos de Pablo Casado echan por tierra el que ha sido uno de los principales argumentos de su adversaria, Soraya Sáenz de Santamaría, en las primarias: su mera condición de mujer. Según sus cálculos, la mayoría de las compromisarias (que son 961 de los 3.082 compromisarios que elegirán al próximo líder) están con él. Incluso, ponen cifras concretas: un 70% frente al 27% de la ex vicepresidenta del Gobierno. El otro 3% se declaran aún indecisas.

El ‘mérito’ de ser mujer ha sido uno de los principales valores que Santamaría ha enfatizado en su campaña, y ha protagonizado también la guerra sucia contra el vicesecretario de Comunicación del PP. Por los grupos de WhatsApp de militantes y compromisarios circuló en los días previos a la votación de los afiliados —el 5 de julio— un vídeo en el que se acusaba a Casado de no incluir a mujeres en su equipo. El joven dirigente replicó con otro en el que se le veía rodeado de ellas en varios de sus actos y apariciones públicas.

Santamaría ha convertido su condición de mujer en su principal lema de campaña: ‘Ahora una mujer’

Este martes, la candidatura de la ex vicepresidenta dio otra vuelta de tuerca al componente feminista en la pugna por el poder, lanzando un vídeo con más de una veintena de mujeres en el que se destacaba que por primera vez una mujer puede liderar el partido y llegar a convertirse presidenta del Gobierno de España. En la cinta aparecen entre otras las ex ministras Celia Villalobos, Isabel Tocino y Fátima Báñez, la ex alcadesa de Cádiz Teófila Martínez y o la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, entre otras. La candidata ha promovido la etiqueta ‘Ahora una mujer’, como principal lema de campaña.

Casado, por su parte, atacó con otro vídeo en el que destacaba que él aspira a dirigir el PP porque “no importa si eres hombre o mujer si no tienes ideas”. En esta candidatura no importa cómo te llames, sino “si tienes ideas, si tienes talento, si tienes capacidad, si tienes ganas, si tienes ilusión”, se destaca en la grabación, que finaliza con un “bienvenidos a todas, bienvenidos a todos, al PP de todas y todos. Tu PP”.

El propio Casado ha rebatido el intento de Santamaría de acaparar el voto femenino llegando a considerar una “ofensa” para las mujeres defender que deba ser una de ellas quien presida el partido o el Gobierno simplemente por el mero hecho de serlo. “Pensar que a alguien se le elige por el hecho de ser mujer es algo que en la Europa del siglo XXI es, cuanto menos, extraño”, destacó en una de sus intervenciones.

En las últimas horas, Casado ha sumado apoyos muy significativos en los territorios, especialmente Galicia, donde tres de los cuatro presidentes provinciales del partido le apoyan. También ha dejado entrever su apoyo el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, quien este jueves aseguró que será “muy respetuoso” con la opción mayoritaria expresada por los militantes en las urnas de la primera vuelta de las primarias para elegir al presidente del partido. En Extremadura ganó Casado, con 511 votos, cuatro más que María Dolores de Cospedal, a quien Monago apoyó entonces públicamente.

Amas de casa, jubilados, abogados…

Los compromisarios elegirán el sábado, 21 de julio, el nombre de quién dirigirá el partido en los próximos años. Según los datos internos del PP, el perfil del compromisario medio es de un profesional liberal de entre 40 y 49 años. Por profesiones, la lista la encabezan los abogados (437), seguidos de estudiantes (265) y funcionarios (199). En la lista hay además amas de casa (36), pensionistas (35), además de 36 políticos, 28 alcaldes y otros tantos concejales, entre otros.

Por edades, 139 compromisarios tienen entre 20 y 29 años (4,5%); 441 personas, entre 30 y 39 años (14,3%); 1.025 compromisarios tienen entre 40 y 49 años (33,3%); entre 50 y 59 años, 962 personas (31,2%); entre 60 y 69 años, 388 compromisarios (12,6%); entre 70 y 79 años, 110 personas (3,6%); y 80 o más, 17 compromisarios (0,6%).

Madrid, con 266, es la provincia que aporta más compromisarios, seguida de Alicante (184), Valencia (138) y Málaga (102). Cabe recordar que Casado arrasó en Madrid, aunque en la comunidad valenciana el resultado estuvo más ajustado, con 3.658 papeletas en favor de Santamaría, frente a los 3.159 de Casado. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apoyado públicamente a este último.