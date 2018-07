Feijóo está dispuesto a dedicar más “horas” al PP como le pide Casado sin perjudicar a Galicia

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha sugerido que no revelará a cual de los dos candidatos a presidir el Partido Popular apoyará en el congreso de este fin de semana y ha ratificado que no convocará ningún tipo de acto público previo, pese a los distintos pronunciamientos de cargos de su partido que ya se han ido decantando por alguno de los aspirantes y no ha cerrado la puerta a tener responsabilidades nacionales en el partido como le ha pedido Pablo Casado.

En la rueda de prensa posterior al Consello, en la que evitó contestar sobre si la consulta que ha hecho a los presidentes provinciales servirá para formar su opinión en el congreso, Feijóo también ha abierto la puerta a dedicar más horas al Partido Popular nacional. Concretamente, lo ha hecho al ser preguntado por las declaraciones de Pablo Casado en las que ha puesto al PP gallego como modelo y en las que ha dicho que quiere contar con el mandatario autonómico si lidera el partido.

“Mi decisión fue dedicarme a la agenda de Galicia, que es el compromiso que asumí con los gallegos. Si renuncié a ser candidato al PP de España, comprenderá que fue para dedicarme a ser presidente de Galicia. ¿Si puedo colaborar en mayores horas de dedicación al PP en España? Lo iremos viendo”, ha contestado, al ser interpelado por la posibilidad de compatibilizar agenda institucional con la del partido.

En respuesta a las preguntas sobre los apoyos de unos u otros candidatos, ha apelado al “voto libre” con “responsabilidad” de los compromisarios y ha indicado que “hay algunas personas que han manifestado libremente su opinión personal y otros que tendrán su opinión que van a ejercer su voto y no van a decir el sentido de su voto”. “Ambas son perfectamente respetables”, ha zanjado, sin aclarar a cuál de los dos grupos pertenece, pero sugiriendo que no revelará sus apoyos.

El presidente autonómico ha querido recordar que se encontraba en la sala de prensa de la Xunta y no del PP y que, por lo tanto, era partidario de zanjar las preguntas sobre esta cuestión con una contestación. Dicho esto, Feijóo ha manifestado su “respeto” por quienes han optado por revelar su voto y por aquellas que no lo harán.

“Aquellos compañeros que han hecho público el sentido de su voto, y que lo van a seguir haciendo en las próximas horas, es absolutamente respetable; y aquellos otros que sabiendo lo que vamos a hacer o queremos hacer o lo que hemos decidido hacer, han decidido no hacerlo público”, ha expresado Feijóo, quien no ha aclarado si cuando hablaba en primer persona del plural en la primera parte de su afirmación (ya que después lo hizo en tercera persona) se incluía o no en el grupo de personas que ya tienen decidido su voto, pero no lo dirán públicamente.

“Aquí hay libertad de voto. Ejerzamos la libertad, con responsabilidad”, ha apelado el político popular, quien ha agregado que esa misma “libertad” les puede llevar a revelar en público los apoyos o a “decirlo a la urna”. “Ambas cosas son perfectamente legítimas y responsables”, ha considerado, si bien él mismo manifestó su rechazo a que un dirigente “deba utilizar su preeminencia en el cargo para influir, para determinar y para presionar a ningún compromisario.

Agradece a Casado sus palabras

De nuevo sobre Casado, Feijóo ha querido “agradecer” las palabras de Pablo Casado durante su campaña electoral en las que ha puesto al PP gallego como ejemplo. “Si no lo hiciera, sería un desconsiderado, y creo que no debo ser desconsiderado con una persona que, de forma continuada y constante, está considerando que el modelo que quiere para el Partido Popular de España está inspirado en el modelo del PP de Galicia”, ha expresado.

Así, Feijóo ha expresado su agradecimiento por entender que la forma de trabajar en la Xunta “puede ser una forma de trabajar y gobernar” que le “gustaría” a Pablo Casado en el caso de que asuma las riendas del PP de España y, después, del Gobierno central. “Usted comprenderá que los gallegos, voten a quien voten, que le digan que es un modelo político, a todos los gallegos nos alegra y satisface”, ha apuntado.

Y sobre la posibilidad de “compaginar agendas” institucional y política en el partido, Feijóo ha apelado a la cercanía que tendrá Galicia con Madrid a partir del último trimestre de 2019, con la llegada (prevista) del AVE, lo que la situará a tres horas y media.

“Vamos por lo tanto a ir a Madrid en tres horas desde las ciudades y esas agendas se pueden compaginar mejor, pero usted también sabe que mi decisión fue dedicarme a la agenda de Galicia, que es mi compromiso que asumí con los gallegos formalmente”, ha esgrimido Feijóo, quien en todo caso dejó abierta la puerta a “colaborar” más con el PP nacional sin perjudicar a Galicia. Feijóo ha concluido que los compromisarios van a “votar PP, dentro del PP”.

Aznar no invitado

Feijóo también ha sido preguntado sobre la ausencia del ex presidente José María Aznar como invitado en el congreso. “No estoy en el comité organizador”, ha recordado.

Así, se ha remitido a este organismo del partido para explicar las eventuales “motivaciones o despistes que puedan aclarar o justificar la pregunta de por qué no fue invitado”.