Alcaldes, diputados y senadores confirman su apoyo a Casado

Quedan horas para que se celebre la votación que deberá proclamar presidente del PP a Pablo Casado o a Soraya Sáenz de Santamaría y los cargos del partido, especialmente aquellos que van a ejercer como compromisarios en el Congreso de este fin de semana, siguen significándose a favor de uno u otro.

En concreto, este jueves, varios alcaldes, diputados y senadores han publicado mensajes a través de las redes sociales en lo que afirman que votarán por el ex secretario de Comunicación Popular Pablo Casado.

También presidentes de las federaciones le dan su apoyo: desde el presidente del PP de Zaragoza, Javier Campoy, pasando por el secretario general del PP de Cataluña Santi Rodríguez hasta la presidenta del PP de Vigo Elena Muño o la del PP de Lérida Marisa Xandri y el de Barcelona Daniel Serrano.

Varios alcaldes de municipios madrileños como José de la Uz, regidor de Las Rozas, Antonio González Terol, de Boadilla, Jesús Moreno, de Tres Cantos, el de Brunete, Borja Gutiérrez y el de Alcorcón, David Pérez, han anunciado su apoyo al candidato, algo normal teniendo en cuenta que Casado arrasó en la primera vuelta en la Comunidad de Madrid.

También los de Mairena del Alcor, Cuenca y Trujillo; Ricardo Sánchez, Ángel Mariscal y Alberto Casero.

Diputados y senadores

Entre los parlamentarios que este jueves han manifestado su apoyo a Pablo casado se encuentran el diputado coruñés Miguel Lorenzo, el de Lugo Jaime de Olano, el de Zaragoza Eloy Suárez o el valenciano Óscar Gamazo.

Las senadoras Marta Valdenebro (Guadalajara), María José de Alba y Cristina Ayala (Burgos) también se han decantado por el ex secretario de Comunicación.

Ángeles Pedraza

Casado también ha obtenido hoy otros apoyos muy significativos, como el de la ex presidenta de la AVT y Ángeles Pedraza, que es miembro del Comité Ejecutivo del PP de Madrid, el concejal madrileño Pedro del Corral o el ex secretario de de Estado de Seguridad y ex alcalde de Córdoba José Antonio Nieto.