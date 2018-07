Valcárcel pide una lista unitaria liderada por Soraya para “evitar un partido dividido”

El vicepresidente del Parlamento europeo y ex presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha defendido este miércoles una lista unitaria liderada por la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ya que considera que se trata de llegar al XIX Congreso del PP “con ilusión” y no con un partido “roto” y “dividido”.

“Apuesto por la unidad y una lista unitaria de consenso, donde no vayamos al congreso con un partido roto”, ha declarado Valcárcel, dos días antes de que arranque el cónclave del PP en el que 3.083 compromisarios elegirán al sucesor de Mariano Rajoy.

Aunque ha dicho que tanto Santamaría como Pablo Casado son “dos magníficos candidatos”, ha lamentado que la reunión que mantuvieron ambos este miércoles en la sede del PP no diera los “frutos deseados” y no se cerrase un acuerdo para una lista de integración. Sin embargo, ha aplaudido que la exvicepresidenta diga que quiere seguir intentándolo hasta el último momento.

En este punto, el eurodiputado ha subrayado que el PP ha defendido siempre que gobierne el más votado, en especial tras los comicios de 2015 cuando perdió muchos ayuntamientos por los pactos de izquierda para echarle del poder.

A su entender, eso no quiere decir que no pueda tener representación la candidatura de Casado sino que hay que “buscar fórmulas” de integración. Según ha añadido, el ex vicesecretario de Comunicación del PP tiene la opción de “seguir en primera línea de la política”.

López Miras con Casado

Tras insistir en que es “muy necesario” el entendimiento entre los dos candidatos, Valcárcel ha señalado que ése es el “mejor reconocimiento que se puede hacer a Mariano Rajoy”. “Estoy convencido de que Rajoy es lo que desea”, ha manifestado.

Valcálcel, que ha saludado que Santamaría defienda “la idea de un partido de centro reformista” que en el pasado llevó al PP “al triunfo”, ha indicado que los pasos que ha empezado a dar el socialista Pedro Sánchez exigen que el PP esté listo para hacer una “oposición fuerte” y sea “capaz de recuperar cuanto antes las responsabilidades de Gobierno”.

Al ser preguntado si cree que el pronunciamiento del presidente de Murcia, Fernando López Miras a favor de Casado puede influir en el voto de los compromisarios murcianos, Valcárcel ha admitido que aunque esas palabras puedan “incidir en una cierta orientación”, él “conoce” el PP murciano y está formado por personas con “mucho criterio”. Por eso, se ha mostrado convencido de que los compromisarios murcianos “no se dejarán influir” y habrá libertad de voto.