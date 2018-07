Soraya rechaza el vídeo contra Casado: “Que me incluyan a mí, también fui a la boda de Maroto”

La candidata a la Presidencia del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría se ha referido al vídeo de campaña crítico contra su adversario en la carrera por liderar la formación, Pablo Casado, y ha pedido al responsable de su autoría que la incluya también a ella.

A preguntas de los medios antes de participar en un acto con militantes del PP de Toledo, Sáenz de Santamaría ha recordado que también ella asistió a la boda de Javier Maroto.

“Quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí. Yo también estuve en la boda de Maroto, que es estupendo, como su marido. Pueden ampliar ese vídeo y meterme a mí también”, ha dicho.

Sáenz de Santamaría ha evitado pronunciarse ante la postura que antes del Congreso del partido pueda expresar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que ella respetará la posición de “todos” sus compañeros.

A preguntas de los medios antes de un acto con militantes en la capital toledana, Sáenz de Santamaría ha insistido en que cada uno de los militantes expresan “lo que ven oportuno y conveniente”.

“No habrán visto que yo me arrogue apoyos que no tengo. A quien me apoya le doy las gracias, y a quien no se pronuncia también. Cada uno vota en libertad”, ha afirmado.

Integración antes del congreso

En este punto, ha dicho que no descarta todavía conseguir una integración de listas antes de la cita congresual del próximo fin de semana, a pesar de que se reunió este mismo martes con Casado y éste rechazó la opción, alegando que él es quien va “ganando”.

“Sigo con mi mantra, es lo mejor para la unidad del partido. Respeto las ambiciones personales de cada cual, pero yo voy a seguir insistiendo”, ha señalado.

En su opinión, el PP sería “más imparable a la hora de ganar elecciones municipales y autonómicas” si finalmente se consumara la integración. En todo caso, ha dicho que tendría que ser Pablo Casado quien explicara la razón por la cual no se integra “una vez conocido el voto de la militancia”.