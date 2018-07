Soraya: “La persona que le puede crear un mordisco electoral más grande al PSOE soy yo”

La candidata a la presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría se ha postulado hoy como la candidata de su partido mejor situada para restar votos al PSOE y no da importancia a ser la favorita del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero porque cree que a quien probablemente no le gusta es a Pedro Sánchez.

“Viendo las encuestas, la persona que le puede crear un mordisco electoral más grande al PSOE soy yo”, ha dicho Sáenz de Santamaría tras ser preguntada por si le preocupa que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero diga que la prefiera a ella a frente del PP.

“Me imagino que probablemente le guste más a Zapatero, que ya se ha ido, que a Pedro Sánchez, que está ahí y es el que me va a tener que aguantar probablemente a partir del lunes”, ha apostillado antes de un acto con compromisarios del PP en Las Rozas (Madrid).

Sobre el posible malestar de José María Aznar por no haber sido invitado al Congreso Extraordinario del PP, Soraya Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que esas decisiones corresponden a la comisión organizadora y que fundamentalmente van los compromisarios que tienen que votar.

Respeto a los ex presidentes

Sáenz de Santamaría ha asegurado que “respeta” a todos los ex presidentes, “aunque lógicamente a los ex presidentes del Gobierno de mi partido -ha añadido- tienen mi admiración y mi cariño”.

“Yo siempre he procurado respetar a todos los ex presidentes. Y respeto su opinión y puede decir lo que estime conveniente. Pero tengo la impresión que si hay alguien que al PSOE le viene mal después de este congreso creo que soy, al menos eso es lo que dicen las encuestas y a eso me remito más que a las opiniones de uno o de otros”, ha dicho.