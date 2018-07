La candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado hoy que su rival, Pablo Casado, “debería escuchar a los militantes”, que son los “dueños” del partido y decidieron en la primera vuelta darle más apoyos a ella.

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Sáenz de Santamaría ha asegurado que desconoce si Mariano Rajoy pidió a María Dolores de Cospedal que apoyase una lista de integración que encabezase la vicepresidenta.

“No tengo ni idea, a mí desde luego no me ha pedido nada ni me ha dicho absolutamente nada y yo puedo hablar por mí”, ha dicho la candidata.

Ha apuntado en este sentido que no ha hablado con el presidente del partido estos días en los que ella va “de la ceca a la meca por toda España” haciendo campaña, y no tiene “mucho tiempo de hablar con nadie”.

Antes, ha apuntado que del PP son “dueños los afiliados” y “los afiliados han hablado” y han dicho que “hay una persona”, que es ella, “que tiene más apoyos” y que “concita esa confianza de la militancia”.

Tampoco le consta a Soraya Sáenz de Santamaría que haya un grupo de exministros de Rajoy contrarios a su candidatura que se hayan reunido o vayan a comer juntos para trabajar en pro de Casado.

“Yo trabajo a favor, este partido se construye trabajando a favor; no hablo de los demás”, ha añadido.