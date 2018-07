Soraya cree que “es bueno” que el director del CNI dé explicaciones sobre Corinna en el Congreso

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría considera que “es bueno” que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, explique en el Congreso de los Diputados las actuaciones del servicio de inteligencia en relación con la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ‘amiga intima’ del Rey emérito Juan Carlos I.

En este sentido, ha señalado que la Comisión de Secretos Oficiales “es el lugar” adecuado para su comparecencia. “Por ley, desde hace muchos años es donde comparece y creo que hay que escucharle primero antes de tomar cualquier tipo de decisión”, ha apuntado en una entrevista para Telecinco recogida por Europa Press.

Además, Santamaría ha llamado a tratar este asunto “con seriedad” porque “el populismo en todas sus vertientes” -Podemos y los partidos independentistas, ha aclarado- persigue el “debilitamiento institucional de España”, no sólo el de la monarquía, sino el de “todas” las instituciones.

En este sentido, ha subrayado que tiene “confianza” en que “todas las institucioNes del Estado darán explicaciones”. Y preguntada por si las investigaciones señalan al Rey emérito, Santamaría ha subrayado que se ha “demostrado que en España la justicia funciona con independencia de quién sea” la persona afectada y que “todos los casos son investigados sin ningún tipo de limitación”.

Ha negado conocer el contenido de las conversaciones ni tener “información al respecto” del supuesto viaje de Sanz Roldán a Londres y ha recalcado que “no tiene ningún tipo de inconveniente” en comparecer en sede parlamentaria sobre esta cuestión si es reclamada para ello.

Reunión con Casado

Sobre su reunión de este martes con Pablo Casado, Santamaría ha explicado que le ha ofrecido consensuar todos los cargos de la dirección del partido, que encabezaría ella, y decidir entre los dos quién es “la mejor persona” para cada área, pero Casado no ha aceptado.

“No me ha dicho que sí, me ha dicho que no”, ha dicho Santamaría sobre la respuesta de Casado, pero ha insistido en que su oferta seguirá en pie hasta el final porque el suyo es un partido en el que “la unidad se valora mucho” y así la quieren tanto militantes como compromisarios.

De lograrse esa lista única, ha recalcado, el PP saldría de su congreso extraordinario el día 21, “desde el minuto cero, en perfecto estado de revista” para preparar las próximas elecciones, primero las autonómicas, locales y europeas del año que viene y después las generales.

Y si no acepta su rival, ha señalado que seguirá defendiendo su proyecto ante los compromisarios para ganar en la segunda vuelta del sábado, recordándoles la razón principal para votarla: “Porque puedo ganarle a Pedro Sánchez”.

Tras insistir en que si los ‘populares’ no respetan el voto de los afiliados en la primera vuelta les quita “mucho discurso” porque siempre han defendido que gobierne la lista más votada, Santamaría ha lamentado que los demás aspirantes en esta carrera apoyen ahora a Casado.

“Que se junten los que no han ganado contra algo no me parece positivo, pero no voy a criticar a nadie de mi partido”, ha dicho.

Sobre su condición de mujer, ha señalado que no pide el voto por serlo, sino para que “una mujer pueda llegar a donde sea incluida la Presidencia del Gobierno”.