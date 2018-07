Sánchez acusa al PP de “combatir a las mujeres” como “grupo social”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de ejercer el machismo político este martes en el Congreso. Así, se ha dirigido al PP en el pleno ne el que presentaba su programa de Gobierno para decir que las mujeres no son un colectivo social “que la derecha tiene que combatir”. “Dicen que hay que combatirlo, pues les esperamos aquí”, ha subrayado.

Sánchez ha reafirmado la intención del Ejecutivo de introducir en el ordenamiento jurídico el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco jóvenes de ‘La Manada’ por un delito de abuso sexual, y les absuelve del de agresión.

“Que quede claro señorías: si dice no es que no, y si no dice que sí es que no”, ha subrayado Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante el pleno. Según ha manifestado, la forma en que se hacen las lecturas de las normas jurídicas “parecen contradecir el espíritu” actual de sociedad española.

Así pues, el líder del Ejecutivo ha defendido la incorporación de la perspectiva de género a toda acción de la administración de Justicia que, en su opinión, ha estado “ausente durante mucho tiempo”.

“Acorralar a los que acorralan”

Sánchez ha recordado la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha abogado por impulsar la cultura de este acuerdo “todavía más lejos, hasta erradicar” este tipo de violencia que deja “tantas muertes, tantos huérfanos”. “Todavía más lejos”, según ha destacado, “hasta acorralar a los que acorralan”.

“España quiere tener las calles libres de manadas”, ha apostillado. Sin embargo, ha recibido reproches por parte del portavoz de ERC en la Cámara baja, Joan Tardà, y su homóloga de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, que han hablado de “resarcimiento” y de “privilegios” por parte del Ejecutivo a dos de los miembros de La Manada.

En este contexto, ha abogado por una educación en valores para la “sensibilización temprana” ante la violencia ejercida contra las mujeres “como expresión de la dominación y la discriminación”.

“Nadie es dueño de nadie y nadie es menos que nadie. Esta sociedad debe mirarse ante el espejo de la decencia cuando todavía hoy una mujer finge que habla por teléfono cuando camina de vuelta a casa”, ha sentenciado. Así, ha recalcado que “el miedo es la antesala de la dominación”, al tiempo que ha incidido en que “no hay derecho a que ellas sientan miedo” en pleno año 2018.

En este sentido, ha asegurado que un “objetivo prioritario” del Ejecutivo garantizar la protección y seguridad de las víctimas de violencia machista, así como avanzar en la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Impulso a la igualdad

Durante su intervención, ha destacado varias veces la paridad de su Ejecutivo, que es “el primer país de la OCDE con más mujeres que hombres”. Asimismo, ha recordado el éxito de la huelga feminista del pasado 8 de marzo así como sus reivindicaciones de igualdad y ha destacado que este Gobierno es “feminista, sin miedo ni complejo alguno en exhibirlo”.

Así, Sánchez se ha comprometido a impulsar medidas para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente para la conciliación de las vida personal, familiar y laboral. En esta línea, ha afirmado que el Gobierno se esforzará en promover medidas que permitan “reequilibrar” la brecha de género también en excedencia y permisos de paternidad y maternidad.

En este sentido, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al Gobierno de no apoyar la custodia compartida ni la gestación subrogada ni “la igualdad entre todos los españoles”. “La igualdad se ejerce, no sólo se proclama”, ha manifestado.

En respuesta a estas palabras, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha sentenciado que “los vientres de las mujeres no se mercantilizan, la maternidad no se subroga y con los derechos de las mujeres no se juega”. Además, ha apostillado que el feminismo “se ha puesto en pié” y no se va a volver a sentar.

Sánchez, que ha asegurado que su Gobierno no sólo aspira a “recuperar y reconstruir” el Estado del bienestar, sino a “fortalecerlo, se ha comprometido a promover medidas pata mejorar la situación de colectivos vulnerables.