El equipo de Soraya presiona a Rajoy para que desautorice las ideas estrella de Casado en su discurso

El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría quiere que el ex presidente Mariano Rajoy desautorice algunas de las propuestas estrella de Pablo Casado en su discurso del próximo viernes en el Congreso Extraordinario del Partido Popular del que saldrá el nuevo presidente del partido.

Para ello ha trasladado al entorno del ex presidente la necesidad de defender la gestión fiscal llevada a cabo en los últimos años de Gobierno de Rajoy. Una defensa que debería incluir, según sus deseos, la explicación de que si no se han bajado los impuestos ha sido por la falta de margen presupuestario o económico. La petición pretende, de este modo, que la crítica de Pablo Casado a la gestión y la promesa que acaba de lanzar de una fuerte rebaja de impuestos queden desacreditadas por la explicación del propio ex presidente del Gobierno y aún presidente del PP.

Los argumentos económicos que se han preparado para intentar influir en Mariano Rajoy aseguran que es falso que se puedan hacer ahora rebajas de impuestos. Que no hay hueco para ello. Un argumento, por cierto, que está utilizando en estos momentos el Partido Socialista de Pedro Sánchez para argumentar las nuevas subidas.

Esta idea, de hecho, choca frontalmente con las propuestas tributarias de Pablo Casado, que ha anunciado fuertes rebajas de impuestos con el objetivo de relanzar la actividad económica y el poder adquisitivo de los españoles.

Casado plantea rebajar el IRPF y eliminar Sucesiones, Donaciones y Patrimonio en toda España

Así, Pablo Casado ha planteado una rebaja del IRPF, otra del Impuesto de Sociedades para provocar la atracción de empresas a España, y la eliminación definitiva en todo el territorio nacional de otros tres tributos: el de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.

El equipo de Soraya, de hecho, ha sacado pecho desde el inicio de la campaña electoral de su cualificación económica. De tener a los mejores gestores del PP entre sus filas. Entre sus primeros espadas en el área económica se encuentran Álvaro Nadal, Cristóbal Montoro, Fátima Báñez e Íñigo de la Serna.

Pablo Casado, por su parte, cuenta con Daniel Lacalle como cerebro económico, con respaldo expreso de Manuel Pizarro e integra en sus filas a otros ex ministros como María Dolores de Cospedal, Isabel García Tejerina, Rafael Catalá o Juan Ignacio Zoido. Los ex secretarios de Estado de Hacienda, Defensa e Interior –José Enrique Fernández de Moya, Agustín Conde y José Antonio Nieto, respectivamente- también respaldan a Casado.

La intervención de Mariano Rajoy será el viernes previo a la votación del sábado en el Congreso Extraordinario de este fin de semana. La intervención del ex presidente del Gobierno será, así, el gran acto previo a la votación decisiva del sábado donde los compromisarios elegirán al nuevo presidente del PP y al candidato a las próximas elecciones generales.