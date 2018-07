Casado dice que Cospedal niega presiones de Rajoy para una lista unitaria

El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha afirmado que la ex ministra María Dolores de Cospedal ha remitido una carta a los parlamentarios de la formación para negar que Mariano Rajoy le hubiera solicitado una lista de integración liderada por Soraya Sáenz de Santamaría.

En declaraciones a Intereconomía, el ex vicesecretario ha defendido la “neutralidad” del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el proceso de elección de su sustituto al frente del partido y ha negado que el ex líder ‘popular’ hubiera solicitado a la secretaria general del PP una lista de integración liderada por la ex vicepresidenta.

“Cospedal lo ha negado enviando una carta a todos los parlamentarios del partido. Más claro agua”, ha subrayado Casado, quien además ha recalcado que Mariano Rajoy “ha demostrado ser absolutamente neutral” en este proceso.

“Creo que nadie puede utilizar el nombre de Mariano Rajoy, porque él no quiso nombrar sucesor, el quiso un proyecto abierto de elección, como diría Fraga, ‘sin tutelas ni tutías'”, ha apostillado para negar que esté influyendo e interfiriendo en esta campaña interna para elegir a su sucesor.

En la misma línea, Casado, que este lunes recibió el apoyo explícito de la ex ministra Cospedal a su candidatura, ha defendido igualmente la integridad de la ‘número dos’ del partido. “Compartimos una línea de actuación y nadie puede sospechar que la secretaria general durante los últimos diez años de Mariano Rajoy no haya sido una persona que haya colaborado lealmente con él”, ha argumentado.

En cualquier caso, ha defendido que “no puede ser” que Soraya Sáenz de Santamaría se atribuya ahora “el legado del presidente”. “Respetando ese pasado, se nos han quedado cosas sin hacer y eso también es lealtad: con el orgullo del pasado pero mirando al futuro”.

Reunión con Soraya

El ex vicesecretario de Comunicación del PP ha explicado que la reunión mantenida este mismo martes con la ex vicepresidenta y contrincante de cara al congreso de finales de julio ha sido “cordial” pero él ha dejado claro que quiere llegar hasta el final y aceptar la decisión de los compromisarios.

En este sentido, ha explicado que él se ha presentado para ser presidente de su partido y cuenta con un proyecto de integración en el que ya están presentes “los cinco candidatos” que iniciaron el proceso. “Está abierto para todos pero creo que el proceso se tiene que llevar hasta el final. Después de la elección de los inscritos tenemos que llegar hasta el congreso”, ha defendido Casado, que ha recalcado “este proyecto es el que mejor conecta con los afiliados y la sociedad española”.

En cuanto a los apoyos de compromisarios que cree que sumará en la votación del próximo día 21 de julio, el candidato a presidir el PP ha enfatizado que las “cifras pueden ir bien” teniendo en cuenta que el 70 por ciento de los inscritos apostaron “por estas cinco candidaturas”.

En cualquier caso, ha explicado que es “bueno” que se hable “de fondo” de programa durante la campaña y, en este sentido, ha censurado que hasta ahora se haya hablado “demasiados” de “las tecnicalitis”, en referencia a las cuestiones técnicas en lugar de un debate ideológico.