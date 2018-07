Últimas noticias de España hoy, lunes 16 de julio de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del lunes 16 de julio de 2018.

Juan Carlos I tiene, según Corinna, el mismo testaferro en Suiza que Pujol: Arturo Fasana

Juan Carlos I tiene, según Corinna, el mismo testaferro en Suiza que Jordi Pujol: Arturo Fasana. El documento de la UDEF que dio inicio a las investigaciones de los Pujol recogía expresamente la mención a la relación entre varios miembros de la familia con Fasana como gestor de sus cuentas.

Suiza frenó 17 investigaciones a las cuentas de Pujol vinculadas al testaferro Fasana

Suiza frenó hasta 17 veces investigaciones al testaferro de los Pujol al que Corinna relaciona con Don Juan Carlos. Se trata del dato del número de solicitudes de información que han sido trasladadas a Suiza por parte de los investigadores del caso Pujol. Y en ese caso, los investigadores seguían no sólo la pista del dinero de los Pujol sino también de las cuentas que hubiesen podido ser usadas para camuflarlo.

La tía ex monja de De la Serna repartió papeletas amañadas para beneficiar a los sorayistas en Cantabria

La tía del ex ministro Íñigo de la Serna, ex monja y persona en estos momentos de gran influencia en el PP cántabro, repartió papeletas amañadas en las primarias del PP para beneficiar a los sorayistas. Lo hizo el 5 de julio. Y así lo atestiguan las fotografías que asistentes a la votación del PP captaron y las declaraciones juradas que varios de ellos han hecho llegar a OKDIARIO señalando “sin ningún genero de duda” que quien repartía papeletas ya marcadas para votar a los candidatos de Soraya Sáenz de Santamaría era la tía de uno de los propios miembros de esa candidatura y ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. La propia tía se presentaba al igual que su sobrino para ser elegidos como compromisarios.

Casado cuenta ya con el apoyo de todos sus rivales en las Primarias… salvo Soraya

Pablo Casado suma ya los apoyos de todos sus rivales salvo Soraya Sáenz de Santamaría y representa a dos de cada tres militantes. Las últimas incorporaciones han llegado este mismo domingo, cuando los precandidatos a la Presidencia del Partido Popular José Manuel García-Margallo y Elio Cabanes han mostrado su respaldo y el de sus apoyos a Pablo Casado.

La Fundación de Ábalos pagó viajes al cerebro de las financiadoras del PSPV: Imelsa y Crespo Gomar

José Luis Ábalos, en el inicio de su andadura socialista, creó la ONG Fiadelso, una entidad que gestionó hasta que la dejó en manos de su amigo Gustavo Casals Ardines siendo presidente del PSPV de la ciudad de Valencia. Aunque Fiadelso tiene en su función social objetivos encaminados a atenuar la pobreza en los países en vías de desarrollo, su actividad ha estado muy vinculada al desarrollo de las ideas socialistas en Sudamérica. Y, con esos objetivos pagó viajes a determinadas personas, para que pudiesen conocer países con Chile o Uruguay. Entre esas personas, uno de los beneficiados por los viajes fue Josep Ramón Tíller Fibla: el mismo socialista que figura ligado a los momentos clave de Crespo Gomar, Imelsa o el escándalo de los Opinómetros.

La alcaldesa de Jerez pone a su jefa de gabinete un sueldo superior al de Pedro Sánchez: 120.000 €

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Mamen Sánchez, se enfrenta a una polémica respecto al sueldo de su mano derecha. Milagros Pérez, que ostenta el cargo de jefa de presidencia, cobra 120.000 euros anuales en el quinto municipio más endeudado de España. Cantidad que, además, supera en40.000 euros lo que cobra el presidente del Gobierno.