La tía ex monja de De la Serna repartió papeletas amañadas para beneficiar a los sorayistas en Cantabria

La tía del ex ministro Íñigo de la Serna, ex monja y persona en estos momentos de gran influencia en el PP cántabro, repartió papeletas amañadas en las primarias del PP para beneficiar a los sorayistas. Lo hizo el 5 de julio. Y así lo atestiguan las fotografías que asistentes a la votación del PP captaron y las declaraciones juradas que varios de ellos han hecho llegar a OKDIARIO señalando “sin ningún genero de duda” que quien repartía papeletas ya marcadas para votar a los candidatos de Soraya Sáenz de Santamaría era la tía de uno de los propios miembros de esa candidatura y ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. La propia tía se presentaba al igual que su sobrino para ser elegidos como compromisarios.

OKDIARIO ha conseguido igualmente una de las papeletas entregadas. Se trata de la papeleta que se usó para elegir compromisarios: una papeleta que, además, fue amañada previamente invirtiendo el orden de los candidatos para que saliese en la primera cara -la más visible y fácil de marcar por defecto- el mayor número posible de compromisarios afines a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

Las declaraciones que han hecho llegar a este diario varios de los asistentes a esa votación -en la que ganaron los sorayistas- narra los siguientes hechos.

“Yo XXXX, con DNI XXXX quiero dejar constancia de que el pasado día 5 de julio en Santander, y con motivo de las votaciones internas del PP dentro del proceso del Congreso Extraordinario de elección de presidente del partido observé lo siguiente sin ningún género de duda.

Que la persona de nombre Elicia De la Serna Martínez, tía del ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna, estaba dentro del centro de votación” y que estaba “allí repartiendo papeletas marcadas para la votación de los compromisarios del partido”.

Los testigos señalan, “además que Doña. Elicia De la Serna Martínez, tía del ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna, repartía personalmente esas papeletas a quienes accedían a votar y que en ellas aparecía ya marcado tanto su nombre -porque ella se presentaba a la elección de compromisaria- como el nombre de su propio sobrino y ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna”.

La situación se produce en un delicado y acumulativo contexto. Porque el PP de Cantabria amañó previamente las papeletas de los compromisarios en la primera vuelta de las Primarias para favorecer que salieran favorecidos la ex vicepresidenta y el ex ministro. El orden de la lista, elegido por sorteo por el Comité Organizador, se alteró para que quedaran lo más arriba posible los compromisarios favorables a Sáenz de Santamaría y De la Serna.

Las pruebas a las que ha tenido acceso OKDIARIO demuestran que las listas de compromisarios de algunos de los centros de votación de las primarias del PP fueron alteradas para que en la primera hoja –la más visible y la que se marca por defecto de forma generalizada– saliesen los nombres de los compromisarios que representan a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y, en concreto y directamente como compromisario, al propio ex ministro Íñigo de la Serna -que esta integrado en la candidatura de la ex vicepresidenta-.

El orden de los candidatos a compromisarios en la papeleta no era el que les convenía. Pero encontraron la solución: se cambia y punto. Aunque ello suponga que se introduzcan los nombres en la papeleta de forma contraria a cómo se exigió en esa votación.

Los documentos en poder de OKDIARIO prueban cómo fueron alteradas las papeletas de las que salieron los decisivos compromisarios que votarán el próximo día 21 para elegir entre Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

En la primera de ellas, una de las que se utilizó en Santander se puede apreciar como el primer candidato que aparece tiene el apellido Velasco. Y como se sigue un orden alfabético descendente: acto seguido aparece Soler, luego Serna, etc. Pues bien, ese orden no fue el establecido para la votación. Todo lo contrario.

Se sorteó la primera letra en un sorteo para toda España. Y salió la Z. Pero, a partir de ahí se tenían que ordenar los candidatos según el orden alfabético de su apellido pero en orden ascendente. Es decir, que después de la Z tenían que ir los apellidos con A, luego con B, C, D, etc, tal y como prueba la otra papeleta que ha recogido este diario.

Pero si se hacía como marcaba el reglamento ocurría una cosa: que en el caso de la sede donde se alteró el ex ministro Íñigo de la Serna aparecía al final de la lista. Y, más concretamente, en el reverso: algo que resta grandes probabilidades de ser elegido, a menos que intencionadamente se busque el nombre. Pero eso no lo hace la mayoría de votantes.

La solución fue rápida: se dio la vuelta al orden, de forma que, como se puede apreciar en la papeleta de Santander, tanto el ex ministro De la Serna como su tía –que también se presentaba a compromisaria– aparecían en las primeras posiciones. Y, además, saltaban al anverso de la papeleta.

Las normas exigían, además, marcar ocho compromisarios. Y daba la causalidad de que, además, de los De la Serna, había más ‘sorayistas’ con la mala suerte de tener apellidos que empezaban por R o P. Todos ellos se beneficiaron de esta peculiar alteración del orden. Eso sí, el resto de candidatos, pasaban a estar por la parte de atrás de la papeleta.