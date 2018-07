Borrell advierte que no se debe reconocer “ninguna superioridad moral” al independentismo

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha advertido sobre la importancia de no reconocer “ninguna superioridad moral” al independentismo ya que “el Derecho Internacional no apoya el derecho a la autodeterminación, a no ser que se trate de una situación colonial”.

Borrell ha clausurado hoy unas jornadas sobre ‘La democracia constitucional en el siglo XXI’, organizadas por la entidad Sociedad Civil Catalana, en las que también ha participado el exministro de Exteriores Josep Piqué.

Borrell se ha caracterizado en los últimos meses por una defensa de la unidad de España en cada uno de sus discursos.

En su intervención, el actual titular de Exteriores socialista ha elogiado a Sociedad Civil Catalana por haber sido “un instrumento importante para reflejar la pluralidad de la sociedad catalana”.

Borrell ha lanzado este mensaje a los asistentes: “No tenemos que reconocer ninguna superioridad moral a quienes defienden la independencia de Cataluña. Están en su derecho, afortunadamente estamos en un país donde el derecho de defender esta opción está reconocido. Pero no son mejores catalanes que los que pensamos que la independencia no es una buena solución”.

El ministro y expresidente del Parlamento Europeo ha afirmado además que “el Derecho Internacional no apoya el derecho a la autodeterminación, a no ser que se trate de una situación colonial como las que hubo en los años cincuenta y sesenta”.

“Hagan el favor de dejar de decir que el Derecho Internacional apoya el derecho de autodeterminación. Se puede estar a favor o en contra, pero no se pueden hacer servir argumentos que no son ciertos”, ha aseverado Borrell en su discurso ante los espectadores como ya lo hizo meses atrás cuando no formaba parte del gobierno actual .

Ha aseverado, además, que “países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Italia tienen claramente definida en sus constituciones la indivisibilidad del país y no reconocen el derecho de autodeterminación a sus regiones. ¿Son países de escasa fortaleza democrática? ¡Caramba!”, ha exclamado.

“El derecho de autodeterminación no está reconocido ni en Canadá ni en Reino Unido. Otra cosa es que no definan el país como indivisible y conciban la posibilidad de que esa división se pueda hacer, pero dentro de la Constitución”, ha querido recordar.

Por ello, ha recalcado en “hacer un esfuerzo para explicar las cosas como son” y rechazar los argumentos falsos, ya que “los problemas imaginarios no se pueden resolver”.

Borrell ha sido tajante al recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha dicho bien claro” al presidente catalán, Quim Torra, que “no va a dejar que se ejerza el llamado derecho de autodeterminación, porque la Constitución no lo permite”.