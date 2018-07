El abogado de los purgados de Podemos: “Si Iglesias no comparece, el juez declarará su culpabilidad”

Guillermo Pérez, abogado de los purgados de Podemos Extremadura, ha atendido a OKDIARIO para explicar las consecuencias a las que se expone Pablo Iglesias al negarse a acudir al juicio que tendrá lugar el próximo 17 de julio en el que ha sido citado por la juez como representante legal de la agrupación morada.

“No sabemos si se presentará o no”, confiesa el abogado. Previsiblemente el líder de Podemos no se presentará el día citado evitando así la foto en el banquillo. Así lo ha declarado ante los medios de comunicación. Sin embargo, y según afirma el abogado de los seis militantes que fueron purgados por denunciar comportamiento antidemocrático de sus órganos y falta de transparencia, esto traerá consecuencias: “Si no se presenta se tendría por confeso”. En otras palabras esto significa que todas las preguntas del letrado defensor se tendrán por contestadas afirmativamente al no ser contradichas y la juez tendrá declarar la culpabilidad del partido.

“Si Podemos pierde tendrá que publicar en su web oficial y en el registro de sanciones disciplinarias la sentencia que anula la suspensión inmediatamente”, y quedará de esa manera en entredicho la parcialidad del órgano regulador del partido encargado de las expulsiones.

Los afectados fueron cesados de la formación tras presentar un manifiesto denunciando la opacidad de Podemos. Entre otras, los perjudicados aseguran que la decisión no les fue notificada de forma adecuada y fue adoptada en contra de los estatutos del partido, vulnerando sus garantías constitucionales y seguridad jurídica.

Ahora, según Pérez, “los expulsados están muy contentos porque van a tener la oportunidad de decir a los dirigentes de Podemos cuáles son las vergüenzas de la organización”.

Elizo como testigo

Gloria Elizo, 4ª vicepresidente de la mesa del Congreso de los Diputados también está citada para acudir el próximo 17 de julio.

Las consecuencias para Elizo si no acude pueden ser peores que para Iglesias al tener que hacerlo en calidad de testigo: “Si se niega puede ser multada”, cuenta el abogado ante las cámaras de OKDIARIO.”Además de la sanción, esto significaría un aplazamiento del juicio”, añade.