Podemos pide una comisión de investigación sobre las cuentas del rey Juan Carlos en Suiza

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha anunciado este viernes su intención de solicitar la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los negocios del rey Juan Carlos y la princesa Corinna revelados por la aristócrata alemana en unas grabaciones exclusivas destapadas por OKDIARIO.

El encargado de hacer este anuncio en la Cámara baja ha sido el diputado de En Comú Podem Joan Mena, quien lleva los temas relacionados con la evasión en paraísos fiscales dentro la bancada de la formación morada y sus confluencias.

Esta petición llega sólo unas horas después que OKDIARIO publicara este viernes en exclusiva cómo Corinna sugiere en una de las cintas que Juan Carlos I, a través de sus testaferros, se acogió a la amnistía fiscal del 2012 del ex ministro Cristóbal Montoro. La ex compañera sentimental del Rey emérito, durante su encuentro con el ex comisario Villarejo y el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, en su domicilio de Londres, mantiene que sólo una parte del dinero permaneció en un banco suizo a nombre de un primo del ex monarca.

La aristócrata señala que “las cuentas de banco en Suiza que no volvieron con la amnistía las han puesto a su nombre”. A nombre de Álvaro Orleans de Borbón, un familiar lejano de Don Juan Carlos con residencia en Mónaco y que se dedica, entre otros, al mundo de las finanzas. Según cuenta Corinna, Álvaro de Orleans actuaría, junto al abogado suizo Dante Canonica, como los testaferros de Don Juan Carlos para ocultar las cuentas y el patrimonio acumulado durante años.

Llamar a Juan Carlos I

Esta misma mañana, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ya había adelantado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que su grupo parlamentario iba a pedir dicha comisión de investigación y que solicitará también la comparecencia del propio Juan Carlos I. “Vamos a pedir una comisión de investigación y esperemos que allí pueda venir todo el mundo que está afectado porque esto afecta a la seguridad nacional, a la Hacienda Pública y a la imagen y la decencia de nuestro país”, avanzó Garzón.

El PSOE, clave

La intención de Unidos Podemos es consensuar con el resto de grupos parlamentarios, antes de registrar la iniciativa, la creación de esta comisión de investigación, donde la posición que adopte el PSOE, el partido que sustenta al Gobierno, será determinante para que salga adelante. Y es que el reglamento del Congreso establece que “el Pleno, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público”. Su puesta en marcha sólo requiere mayoría simple del hemiciclo.