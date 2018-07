Marimar Blanco en el homenaje a su hermano: “Que no se venda a las víctimas por unos sillones”

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha afirmado en Ermua, de donde era edil su hermano, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 21 años, que no permitirán que la memoria de las víctimas “sea vendida por unos sillones” y ha rechazado “medidas de gracia” para los presos etarras.

Blanco ha acudido a Ermua, donde se ha celebrado, en la plaza San Pelayo, el acto de homenaje al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco asesinado hace 21 años por ETA, al que ha asistido también la candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Trabajo, Fátima Báñez.

El homenaje, que ha concluido con una ofrenda floral, ha contado con una amplia presencia de representantes del PP, entre ellos, el presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, la secretaria general, Amaya Fernández, el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, el de Álava, Iñaki Oyarzabal y la de Bizkaia, Raquel González. También han asistido el diputado Leopoldo Barreda, el ex delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, el ex presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, o Teresa Jímenez Becerril, hermana de Alberto Jímenez Becerril, asesinado por ETA, junto con su mujer.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha asegurado sentirse “muy orgullosa” de pertenecer “al gran partido del PP, casi igual que que sentía su hermano” por formar parte de esta formación.

Tras agradecer a Soraya Sáenz de Santamaría su presencia a este homenaje por “un ciudadano inocente” y también a Teresa Jiménez Becerril, ha extendido su agradecimiento a todos las que, año a año, han recordado a Miguel Ángel Blanco y que “dieron un paso firme para defender la libertad” cuando el “acoso era real” porque “ETA asesinaba”. “Gracias por defender vuestro principios que son los del PP”, ha añadido.

Blanco ha afirmado que le resulta “muy doloroso” volver a Ermua, pero “merece la pena” y ha indicado que “más doloroso es no tener quién recuerde la memoria de tu hermano y pensar que en algún momento se pueda olvidar lo que aquello significó, el espíritu de Ermua”, que, según ha indicado, simbolizaba “la unidad frente al terror”, la unidad que llevo a desprenderse del miedo y a iniciar el camino del fin del terrorismo”.

La hermana de Miguel Ángel Blanco ha manifestado que se ha logrado derrotar a ETA y su disolución, pese a que no lo quieran reconocer, y ha sido por la “firmeza” del Estado de Derecho que “no ha negociado ni cedido contra los terroristas”. También cree que ha sido posible por la “firmeza de las víctimas del terrorismo” y por la labor de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “con quien la democracia estará en una deuda permanente”

Blanco ha denunciado el comunicado de ETA en el que había “un perdón parcial” y diferenciaba entre “víctimas culpables e inocentes” cuando todas son inocentes y “da igual el uniforme que vistiera y el papel que desempeñara”. “Y lo vamos a seguir reivindicando y eso es lo que queremos que quede en los libros de texto y eso es lo que queremos que quede en ese relato en el que tenemos que dar entre todos la batalla”, ha señalado.

Por ello, ha apelado a dar la batalla por el relato y, en este sentido, ha llamado a la unidad. “Una unidad que nos lleve al relato que hable de vencedores y vencidos, ese relato que hable de culpables, como son los verdugos, y de inocentes, como son todas y cada una de las víctimas, ese relato en el que no tengan cabida las equidistancias y las ambigüedades, donde no tenga cabida ningún tipo de conflicto. Mi hermano como ninguna víctima del terrorismo participó en ningún bando y en ningún conflicto”, ha añadido Blanco que ha denunciado el proyecto “totalitario y mafioso” de ETA.

Mari Mar Blanco ha señalado que esa batalla del relato también se tiene que “dar en las escuelas” y, en este sentido, ha indicado que le preocupa que los jóvenes no sepan “quién es ETA”. En ese sentido, ha manifestado que las víctimas del terrorismo “no se van a callar”.

Además, ha indicado que tampoco se van a callar ante los anuncios que “desgraciadamente” se están haciendo de un posible acercamiento de los presos a Euskadi. En este sentido, ha asegurado que “no puede haber ningún tipo de medida de gracia para aquellos que ni han condenado su pasado, ni han pedido perdón a las víctimas del terrorismo ni han querido colaborar con la Justicia para resolver los más de 300 crímenes de ETA”.

“La memoria y la dignidad de las víctimas se defiende todos los días, no somos la hipoteca absolutamente de nadie, no vamos a permitir que nuestra memoria, nuestra dignidad y el sacrificio de nuestros familiares sea vendida por unos sillones. No nos vamos a callar”, ha asegurado.

Alfonso Alonso

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que, con su presencia, quieren “recordar” a Miguel Ángel Blanco, ahora que “se trabaja desde muchos frentes para el olvido, para la falsa memoria, la falsedad, el engaño y la distorsión”.

Alonso ha indicado que espera que hoy muchos ciudadanos expliquen a quien no lo sabe que Miguel Ángel Blanco “simboliza la libertad de los españoles” y que su imagen es la de la “dignidad de una sociedad que no se rindió y que creyó que se podría “derrotar al terrorismo”.

Tras recordar lo “duros” que fueron los días del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, ha indicado que hoy es “un día para hacer memoria” y ha agradecido a Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez su presencia en Ermua.

Alonso, que ha destacado que el PP del País Vasco es “el corazón del PP de toda España, ha resaltado la “valentía y determinación” que mostraron durante la época del terrorismo y “muchos cayeron”. “Es el corazón por esa contribución a construir la democracia en España, que finalmente concluyó con la derrota de ETA”, ha agregado.

No obstante, ha afirmado que “la batalla no se ha terminado” porque ETA está “derrotada” pero “el relato de los fanáticos y de los totalitarios no está derrotado”.

“Nos lo quieren colar desde las instituciones vascas, desde los partidos políticos, lo quieren colar en los centros educativos, quieren contar que aquí hubo un conflicto, quieren equiparar víctimas, quieren trabajar para la justificación y, al final, también para la impunidad y nosotros no lo vamos a permitir”, ha añadido.

Además, ha indicado que “no ha terminado” porque hay una “confluencia entre el PNV y la izquierda abertzale”. “Hay una confluencia para un proyecto de un País Vasco construido exclusivamente para nacionalistas. No puede ser, a Miguel Ángel Blanco lo mataron porque él defendía que el País Vasco es plural”, ha agregado.

Por último, tras asegurar que este año va a ser “difícil”, ha indicado que “van a venir con una ofensiva soberanista las fuerzas nacionalistas a construir un País Vasco en el que no quepa todo el mundo”. “Coger fuerzas para trabajar porque el legado de la libertad que quería Miguel Ángel Blanco sea una realidad creciente y el odio que acabó con su vida sae cada vez reducido a lugares más pequeños”, ha añadido.

Por su parte, la presidenta del PP de Bizcaya, Raquel González, ha criticado la “frialdad del Gobierno de Sánchez y la amabilidad que muestra con los presos”. Además, ha censurado que “en 30 días de Gobierno tengamos acercamientos exprés, sin descartar excarcelación e incluso exculparles de colaborar con la justicia para esclarecer los asesinatos pendientes de resolver, y que tengamos que aguantar semejante discurso del nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, en nuestra tierra, a bocajarro, y que aparentemente no pase nada”. “Es una humillación y un desprecio hacia los españoles de bien que no nos merecemos, especialmente las víctimas”, ha denunciado.