Felipe González hace una valoración "positiva" de Pedro Sánchez.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha hecho este jueves una valoración “positiva” del primer mes de mandato del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que llegó a La Moncloa tras triunfar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy el pasado 1 de junio.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación y apoyado con un bastón, a su llegada al acto de presentación del Archivo de Felipe González, que este jueves ha hecho público la fundación que lleva su nombre, con miles de documentos manuscritos, cuadernos y fotografías pertenecientes a su etapa al frente de la Presidencia del Gobierno.

“Positiva”, ha resumido González al ser preguntado por su balance de los primeros días de Gobierno de Sánchez. “Vamos a venir a lo que venimos. Una valoración más extensa la hago otro día“, ha apostillado, cuando ha vuelto a ser preguntado al respecto.

“Hoy solo quiero decir que lo que estamos haciendo es contracultural. Es la moda de borrar los tuits, y yo estoy contraculturalmente publicando lo que era semejante a los tuits”, ha añadido, haciendo referencia al archivo que hoy se hace público.

El primero en hacer público sus archivos

El patronato de la Fundación Felipe González pone desde este jueves a disposición de los ciudadanos un archivo documental, fotográfico y audiovisual del expresidente socialista, una iniciativa dedicada a divulgar su trayectoria personal profesional, política e institucional.

González se convierte así en el primer expresidente de España que abre al público sus archivos y documentos personales a través de una fundación, como han hecho otras creadas para reconocer la figura de exmandatarios como el alemán Willy Brandt o el portugués Mario Soares.

Se trata de un gestor documental interactivo que permitirá a los ciudadanos el acceso a todo tipo de documentos y que estará en la Fundación Telefónica.

En un comunicado, la fundación del expresidente destaca que la apertura pública del archivo pretende “impulsar un modelo de preservación de documentos de alto valor histórico y político y garantizar que estos archivos pasan a manos de la ciudadanía, como corresponde a una sociedad democrática y madura”.

“Llegar hasta aquí no ha sido un proceso sencillo. Las cuestiones técnicas y el marco jurídico que regula la accesibilidad documental en este y otros archivos contemporáneos son muy complejas. No existen referentes, no existe regulación concreta sobre archivos presidenciales a nivel nacional y, en muchos casos, las pautas y procedimientos archivísticos son poco claros”, destaca la fundación Felipe González.

Indica que el proyecto “es una experiencia innovadora en el panorama archivístico, político y digital” y considera que así se “amplía” las “cotas de democracia y de transparencia” al recuperar la memoria política de un país para “aprender” del pasado y “aportar al futuro”.

La Fundación Felipe González fue creada en octubre de 2013 para difundir la trayectoria del ex jefe del Ejecutivo, programar actividades relacionadas con la investigación y difusión de la historia política de España desde la segunda mitad del siglo XX y desarrollar actuaciones relacionadas con la democracia, la investigación o la enseñanza.