Corinna reconoce implícitamente la autenticidad de las cintas y no desmiente que la voz sea la suya

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein ha emitido un comunicado después de que OKDIARIO haya difundido las cintas de sus conversaciones con el comisario Juan Carlos Villarejo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga.

En el comunicado, publicado por la revista HOLA, la amiga del rey Juan Carlos afirma que “desde hace tiempo, ha habido una campaña de descrédito con motivación política contra mi persona. Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa. Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe”.

En las escasas líneas del comunicado, Corinna no hace ninguna referencia a las cintas, por lo que reconoce de manera implícita su autenticidad.

Según las cintas publicadas este jueves por OKDIARIO, la princesa alemana desvela a Villalonga y Villarejo en su reunión de Londres de junio de 2015 el entonces Rey Juan Carlos recibió una parte de los 100 millones de euros que se destinaron al pago de comisiones en uno de los proyectos estrellas de las empresas españolas en Arabia Saudí: el tren de alta velocidad a La Meca.

En los audios publicados el miércoles, Corinna revela que Juan Carlos Iposee una cuenta en el paraíso fiscal por antonomasia, Suiza, y de una parte de su patrimonio en el extranjero, ocultas bajo la identidad de su primo Álvaro de Orleans de Borbón y del abogado suizo Dante Canonica. Álvaro de Orleans se aprovecha de su residencia en Mónaco, considerado un paraíso fiscal, y Canonica posee un despacho de gestión de fondos y sociedades en Ginebra.