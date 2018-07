Amañan las actas de un centro en Santander donde Soraya arrasó en la primera votación de las Primarias

Amañan las actas de un centro de votación de las primarias del PP en Santander. Ha ocurrido en la primera vuelta, durante el voto para la elección de los candidatos y compromisarios por parte de los militantes el pasado día 5 de julio, tal y como prueban las fotografías de las actas a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Y ha ocurrido en un centro donde Soraya arrasó en la primera votación de este proceso interno de votación.

Los documentos acreditan que determinados nombres repetidos aparecieron en el censo y en las listas remitidas a ese centro de votación en cuestión, en Santander. Nombres que, como el que se puede apreciar en la foto, sin embargo ocuparon una plaza en el censo -un número-. De manera que, acto seguido, y tras ser tachado el nombre en cuestión, se introducía otro nombre escrito a boli, de tal modo, que el tachón de uno era suplantado por el añadido a mano y el censo, en teoría no variaba su número total.

Pero aquello, por lo visto no fue suficiente. Y se añadieron más: nombres que tuvieron que ser escritos a boli al término de los folios del censo. De ese modo, no quedó más remedio que ampliar el número de personas censadas, todo ello, sin poder comprobar allí que realmente se hubiesen inscrito a tiempo en el censo, tal y como exige la normativa de votación del PP.

Como se puede apreciar en otra de las fotos que hoy publica OKDIARIO, con este modus operandi, aparece otro nombre al cierre de la lista, un nombre que amplía el número de votantes y que incorpora, de hecho, el nuevo número máximo junto al nombre del votante añadido.

En las hojas finales, las actas que registran el voto efectivamente emitido, se puede comprobar como votaron todos los añadidos. Y es que el número total refleja la suma completa de los que figuraban regularmente en las listas oficiales, más los añadidos a boli.

Alguno de los presentes se escandalizó por lo que ocurría

Las fotos fueron tomadas durante la votación. Y, de hecho, no se añadieron más votantes no permitidos porque algunos de los presentes se escandalizaron por lo que ocurría y pusieron el grito en el cielo. Pero testigos presenciales que han contactado con OKDIARIO han destacado como se estaban sumando los nombres de una lista de papel que uno de los asistentes había llevado y donde había más personas.

El “Anexo de incidencias”, al que también ha tenido acceso este diario, reflejó el hecho. Pero lo hizo con una redacción un tanto distinta de las quejas recabadas. Y es que se anotó como incidencia el “voto por error sin constar en el censo enseñando como documento que estaba al corriente del pago de la cuota”.

Pero lo cierto es que eso no era suficiente para poder votar: puesto que no sólo había que estar al corriente de los pagos sino que, además, había que haberse inscrito en el censo personalmente. El corto plazo de tiempo para inscribirse y las extrañas peripecias de algunas sedes -que pusieron trabas a inscribirse (cierre de oficinas, inadmisión de certificados entregados por representante, imposibilidad de contactar por teléfono con nadie, no confirmación de entregas de los documentos por mail, etc.)-, de hecho, provocaron que muchos militantes no pudieran votar.

Lo último que hubiesen pensado los que se vieron frenados en su deseo de votar es que, luego, iba a aparecer alguien con listados paralelos para ser sumados irregularmente en las votaciones.

Como recoge igualmente la documentación en poder de OKDIARIO, esa votación dio como resultado un aplastante triunfo de Soraya Sáenz de Santamaría: ganó con 226 votos, frente a los 95 de Pablo Casado y los 23 de María Dolores de Cospedal.

Santander es, además, una de las plazas con claro predominio de los sorayistas. Y es que la plaza del ex ministro Íñigo de la Serna, incluido expresamente en la lista de candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.